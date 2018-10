Il comparto finanziario in Italia procede in rosso | -2 | 17% | | giornata da dimenticare per

Il comparto finanziario in Italia in territorio positivo - +1 - 16% - : Scambi al rialzo per il settore finanziario Italiano , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials ha aperto a 12.792,27, in crescita ...

Sotto la parità il comparto finanziario in Italia - -0 - 41% - : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il settore finanziario Italiano, mentre l'indice EURO STOXX consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Financials ha aperto a quota 12.553,08, in calo ...

Vola il comparto finanziario in Italia - +3 - 49% - - seduta effervescente per Banca Intermobiliare : Teleborsa, - Preme sull'acceleratore il settore finanziario Italiano, sulla scia del calo dello spread fino a 234 punti base. Il FTSE Italia Financials ha aperto a quota 12.008,13, con un salto di 418,...

Rally per il comparto finanziario in Italia - +1 - 99% - : Teleborsa, - Guizzo per il settore finanziario Italiano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha aperto la giornata a quota 11.923,17 con uno scatto ...

Rally per il comparto finanziario in Italia - +2 - 94% - - seduta effervescente per Gequity : Teleborsa, - Guizzo per il settore finanziario Italiano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha aperto la giornata a quota 11.699,37, con uno ...

Seduta tonica per il comparto finanziario in Italia - +1 - 15% - - slancio per Mediobanca : Teleborsa, - Andamento rialzista per il settore finanziario Italiano, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha aperto a 11.444,47, in crescita ...

Si muove in territorio negativo il comparto finanziario in Italia - -1 - 23% - : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore finanziario Italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha chiuso a 11.440,08, in diminuzione di ...

In calo il comparto finanziario in Italia - -1 - 51% - - Banca Profilo si muove verso il basso : Scivola il settore finanziario Italiano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials chiude a quota 11.582,79 con un peggioramento di 177,1 punti ...

Andamento negativo per il comparto finanziario in Italia - -0 - 77% - - andamento negativo per Banca Profilo : Teleborsa, - Il Settore finanziario Italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha aperto a 11.726,47, in calo ...