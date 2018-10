Il bimbo è autistico | nessuno va alla festa di compleanno La madre | ' Lasciato solo'

Modena - bimbo autistico di 4 anni festeggia il compleanno ma la festa è deserta. Poi arriva la sorpresa : La storia di Francesco, bimbo autistico di 4 anni che non ha potuto festeggia re il suo compleanno perché nessuno degli amichetti invitati si è presentato alla festa . Dopo lo sfogo della madre su Facebook ha però ricevuto una sorpresa speciale al Kids Festival di Milano. Solidarietà del ministro Fontana: "Cose del genere non dovrebbero succedere".Continua a leggere

Nemmeno una maestra per il piccolo Gaetano - bimbo autistico di 5 anni. La mamma : “Lotterò” : "Gaetano ha avuto per due anni una splendida maestra di sostegno. Quest’anno, però, la scuola è cominciata il 17 Settembre e purtroppo ci siamo trovati a cominciare l’anno senza maestra di sostegno. In classe, infatti, ce n'è solo una di ruolo che però deve accudire ventidue bambini più mio figlio."Continua a leggere