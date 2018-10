I porti nel mirino dei pirati digitali | sotto attacco Spagna e California

Domenica In – Terza puntata del 30 settembre 2018 – Albano - Smith e Renzo Arbore tra gli ospiti. Rapporti tra ex nel talk. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E successo sono state le prime due puntate, il programma più visto del pomeriggio, ma sopratutto oltre 5% di share in più […] L'articolo Domenica In – Terza puntata del 30 settembre 2018 – Albano, Smith e Renzo Arbore tra gli ospiti. Rapporti tra ex nel talk. sembra ...

"Così ho fotografato le casalinghe di Milano negli anni '70 : lasciavo un biglietto nelle portinerie dei palazzi e raccoglievo le adesioni" : "lasciavo un biglietto d'invito nelle portinerie, domandando ai custodi di diffonderlo, ripassavo dopo qualche giorno e raccoglievo le adesioni". Fu così che negli anni Settanta un'intera generazione di casalinghe finì nell'obiettivo di Liliana Barchiesi, in mostra fino al 30 settembre al festival di Castelnuovo Fotografia. Giovani e meno giovani, sguardo in camera mentre imbracciano l'aspirapolvere, disegnano un affresco ...

Theresa May ingabbiata nella Brexit : "Ue porti rispetto. Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo" : Nei negoziati tra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit "siamo nell'impasse" e per Londra "Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo". Lo ha detto la premier Theresa May in una dichiarazione all'indomani del vertice Ue di Salisburgo, da cui è uscita "umiliata" nella lettura unanime della stampa britannica. Il Governo britannico ha sempre trattato l'Unione Europea "con nient'altro se non rispetto" e "il Regno Unito si attende lo ...

Sampdoria-Inter e Torino-Napoli nel weekend sportivo di DAZN : Fine settimana ricco di appuntamenti sulla piattaforma di sport in streaming. Presenti anche nerazzurri e partenopei, oltre a Serie BKT e Liga. L'articolo Sampdoria-Inter e Torino-Napoli nel weekend sportivo di DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Crollo Torre Piloti - ministeri Trasporti e Difesa citati come responsabili civili nel processo per costruzione a fil di banchina : Ci sono anche i ministeri dei Trasporti e della Difesa tra i responsabili civili che il giudice ha citato nella prima udienza del processo per l’inchiesta bis sulla costruzione della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 dopo l’urto con il cargo Jolly Nero causando 9 morti. La richiesta di chiamata era stata proposta dagli avvocati Massimiliano Gabrielli, Alessandra Guarini e Cesare Bulgheroni, legali di Anmil e nel ...

Toscana Aeroporti - Giorgio De Lorenzi cooptato nel CdA : Teleborsa, - Toscana Aeroporti ha cooptato Giorgio De Lorenzi come amministratore non esecutivo, in sostituzione di Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens , dimessosi lo scorso 14 settembre. La ...

Toscana Aeroporti - Giorgio De Lorenzi cooptato nel CdA : Toscana Aeroporti ha cooptato Giorgio De Lorenzi come amministratore non esecutivo, in sostituzione di Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens , dimessosi lo scorso 14 settembre. La cooptazione ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Janja Garnbret si conferma campionessa nel boulder! Noguchi e Nonaka sconfitte : Janja Garnbret si conferma campionessa del Mondo nel boulder, specialità dell’Arrampicata sportiva. A Innsbruck (Austria) la slovena è sempre più reginetta incontrastata di questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo la medaglia d’argento conquistata sabato scorso nel lead, la 19enne si è consacrata nella prova più tecnica imponendosi per la seconda volta consecutiva dopo il trionfo di Parigi (2T3z 7 ...

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : Melandri sorprende nella Fp3! Gp Portogallo portimao : DIRETTA Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Alipourshenazandifar e Rudzinska vincono l’oro nello speed - italiani out agli ottavi : A Innsbruck (Austria) sono state assegnate le medaglie nello speed ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva. I due tabelloni a eliminazione diretta hanno premiato Alipourshenazandifar al maschile e Rudzinska al femminile. MASCHILE: Dopo il terzo posto di quattro anni fa e l’argento di Parigi 2016, Reza Alipourshenazandifar riesce finalmente a laurearsi Campione del Mondo. Il 24enne iraniano, primatista mondiale della specialità (è il ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Fossali e Gontero volano nel tabellone finale di speed - Alipourshena e Rudzinska al comando : Lunghissima giornata ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Innsbruck (Austria) mattinata e pomeriggio riservate alle qualifiche dello speed per entrambi i sessi che hanno messo in palio 16 posti per i tabelloni finali ad eliminazione diretta in programma questa sera. L’Italia porta due alfieri tra i migliori 16: Ludovico Fossali (settimo col tempo di 6.193) e Leonardo ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Fossali e Gontero volano nel tabellone finale di speed - Alipourshena e Rudzkinska al comando : Lunghissima giornata ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Innsbruck (Austria) mattinata e pomeriggio riservate alle qualifiche dello speed per entrambi i sessi che hanno messo in palio 16 posti per i tabelloni finali ad eliminazione diretta in programma questa sera. L’Italia porta due alfieri tra i migliori 16: Ludovico Fossali (settimo col tempo di 6.193) e Leonardo ...

Ricordate Jackson Martinez? Giocherà nella portimonense : Nel 2015 mezza Europa avrebbe fatto follie per il colombiano. Ora Giocherà nel piccolo club portoghese

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Gabriele Moroni in semifinale nel boulder - Kruder e Narasaki guidano le qualifiche : Giornata riservata totalmente alle qualificazioni del boulder maschile ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, sport che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020: in palio venti posti per le semifinali in programma sabato prima dell’atto conclusivo. A Innsbruck (Austria) si sono subito messi in luce i due grandi favoriti della vigilia: lo sloveno Jernej Kruder (4T5z 6 8) e il giapponese Tomoa Narasaki (5T5z 9 9), dopo aver battagliato per ...