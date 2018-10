I Mondiali per atleti con Sindrome di Down con Giomo e Mondino

Ciclismo - Mondiali Martigny 2020 : le anticipazioni sul percorso. Sarà ancora da scalatori? : Un Mondiale tira l’altro. Si è corsa ieri la prova in linea in quel di Innsbruck, con Alejandro Valverde che ha agguantato la maglia iridata, pochi giorni fa è stato svelato il percorso per quanto riguarda quello del 2019, nello Yorkshire, ma si inizia già a pensare al 2020. L’edizione elvetica, di Martigny, che è andata a sostituire Vicenza, potrebbe mettere in scena un’altra prova dedicata agli scalatori puri. Le ...

Ginnastica artistica - Calendario Mondiali 2018 : date - programma - orari e tv giorno per giorno : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente: ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con i migliori campioni in circolazione pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie più ambite. Dopo due anni di assenza dall’ultima grande uscita internazionale, torneranno protagoniste le gare a ...

Volley - Mondiali 2018 : domani Italia-Cuba - azzurre per la terza vittoria contro la nobile decaduta : L’Italia si sta godendo il suo giorno di riposo a Sapporo (Giappone) in attesa di tornare in campo per la terza partita dei Mondiali 2018 di Volley femminile. domani (ore 06.40) le azzurre affronteranno Cuba in una partita da vincere a tutti i costi, l’unico obiettivo deve essere quello di infilare il terzo successo consecutivo per 3-0 (dopo quelli ottenuti agevolmente contro Bulgaria e Canada) e lanciarsi con la massima convinzione ...

Mondiali volley femminili 2018 – Giornata di riposo per l’Italia - domani si torna in campo contro Cuba : La Nazionale di Mazzanti tornerà in campo domani per affrontare Cuba, formazione al momento ancora a zero punti in classifica Giornata di riposo nella Pool B del Campionato del Mondo femminile 2018, in corso di svolgimento in Giappone (29 settembre – 20 ottobre). Dopo le vittorie contro Bulgaria e Canada le ragazze di Mazzanti hanno a disposizione ventiquattro ore per ricaricare le energie in vista dell’importantissimo trittico ...

Mondiali Femminili 2018 : giorno di riposo per le azzurre - domani c'è Cuba : Sapporo. Giornata di riposo nella Pool B del Campionato del Mondo femminile 2018, in corso di svolgimento in Giappone , 29 settembre - 20 ottobre, . Dopo le vittorie contro Bulgaria e Canada le ragazze di Mazzanti hanno a disposizione ventiquattro ore per ...

Volley - Mondiali : Polonia bis - doppietta per le azzurre : La Polonia è ancora campione del mondo. Dopo la vittoria nel 2014, la nazionale di Volley maschile fa il bis, battendo in finale il Brasile per 3 a 0. La squadra polacca porta a casa anche un buon ...

Storie di sfruttamento dal Qatar - lavoro non pagato per lo stadio della finale dei Mondiali di calcio : Dal Qatar arriva l’ennesima storia di sfruttamento estremo del lavoro nella preparazione dei mondiali Fifa di calcio del 2022. Mercury Mena (già Mercury Middle East), un’azienda ingegneristica coinvolta in alcuni tra i più prestigiosi progetti collegati ai campionati di calcio, come Lusail City, la “Città del futuro” che ospiterà la partita inaugurale e la finale, non ha versato migliaia di dollari in stipendi e versamenti pensionistici, ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : USA Campioni del Mondo - Australia battuta 56-73. Terzo posto per la Spagna : Cambiano gli anni, i luoghi, ma non cambia il finale: gli Stati Uniti sono Campioni del Mondo 2018 dopo aver battuto nell’ultimo atto l’Australia col punteggio di 56-73. Per le americane si tratta del decimo titolo iridato, che in quest’occasione vale anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Miglior realizzatrice della finale è Brittney Griner con 15 punti, seguita da Diana Taurasi con 13 e da Breanna Stewart (MVP dei ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : USA Campioni del Mondo - Australia battuta 56-73. Terzo posto per la Spagna : Cambiano gli anni, i luoghi, ma non cambia il finale: gli Stati Uniti sono Campioni del Mondo 2018 dopo aver battuto nell’ultimo atto l’Australia col punteggio di 56-73. Per le americane si tratta del decimo titolo iridato, che in quest’occasione vale anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Miglior realizzatrice della finale è Brittney Griner con 15 punti, seguita da Diana Taurasi con 13 e da Breanna Stewart (MVP dei ...

Mondiali Volley 2018 – Che show a Torino! La Polonia si conferma campione del mondo - applausi per il Brasile [GALLERY] : La Polonia si conferma campione del mondo: Brasile ancora una volta ko in finale contro i polacchi! Festa a Torino per la finale dei Mondiali di Volley 2018 Nonostante l’eliminazione della Nazionale italiana ad un passo delle semifinali, l’Italia ha risposto presente a Torino, riempiendo il palazzetto italiano per la finalissima dei Mondiali di Volley 2018. Dopo la vittoria degli Stati Uniti sulla Russia per la finalina per il ...

Mondiali ciclismo 2018 – Da Agnoli a Visconti - i messaggi social per l’impresa di Valverde : “ho pianto e non me ne vergogno” : Visconti e Agnoli omaggiano il neo campione del mondo di ciclismo Alejandro Valverde: i post social dei due corridori italiani della Bahrain Merida Favolosa impresa di Alejandro Valverde, oggi, nella prova in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018. Lo spagnolo ha sbaragliato la concorrenza andandosi a mettere al collo un preziosissimo oro a 38 anni suonati, regalando fortissime emozioni non solo ai suoi tifosi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il percorso della rassegna iridata nello Yorkshire. Occasione per Elia Viviani? : Dopo la durissima edizione di Innsbruck, il prossimo anno i Mondiali di Ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna), con un percorso che sarà invece adatto ai velocisti resistenti. Sulla carta lo slovacco Peter Sagan tornerà quindi ad essere uno dei corridori più attesi, mentre in casa Italia potrebbe essere l’Occasione giusta per Elia Viviani, che avrà modo di migliorare ulteriormente nella prossima stagione per farsi trovare pronto ...

Mondiali di Ciclismo 2018 – Sagan cede lo scettro a Valverde - Peter realista : “quest’anno era troppo dura per me” : Peter Sagan commenta la sua prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018, lo slovacco ha onorato la competizione iridata a modo suo Nell’ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods e Doumoulin. Dopo tre ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Cassani per nulla severo con gli azzurri : “non devo rimproverare nulla ai ragazzi” : Davide Cassani commenta la prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018 della formazione italiana, il ct azzurro non ha nulla da rimproverare ai suoi ciclisti Nell’ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods ...