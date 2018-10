I mercati sono istrionici | attenzione a vendere troppo Negli Usa investimenti e debito ma

Def - Renzi : “Quando i mercati vanno male sono le famiglie con il mutuo a pagare il conto” : Nella sua enews Matteo Renzi commenta anche i dati sull'occupazione: "Noi abbiamo fatto delle misure, dal JobsAct al Piano Industria 4.0. Dagli 80 euro alla diminuzione delle tasse. Le conseguenze le vediamo oggi nei dati Istat: per la prima volta dopo anni la disoccupazione scende sotto il 10%".Continua a leggere

Giulio Tremonti - manovra : 'Il problema non sono i mercati ma i grandi fondi sovrani' : Spread, Borse, speculazioni . Si discute di manovra e in studio a Omnibus su La7 parla Giulio Tremonti: 'Questo è un semilavorato, bisogna aspettare dicembre', 'molto dipende da cosa c'è dentro in ...

Di Maio : “Non vince il governo - è la manovra del popolo”. E sullo spread : “mercati capiranno che ci sono investimenti - niente timori” : “Non vince il governo, ma i cittadini. Si farà la manovra del popolo: Riusciremo a fare il reddito di cittadinanza e a superare la legge Fornero“. Queste le parole del vicepremier Luigi Di Maio, dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento di economia e finanza (Def) con un Deficit/Pil del 2,4%. Un risultato arrivato dopo uno scontro tra i due partiti della maggioranza – Lega e M5S – con il ministro ...

Elena Mirò - brand director Boselli : 'I mercati esteri sono la sfida futura' : 'Slow living come risposta alla moda fast food', nella nuova collezione F/W 2018 di Elena Mirò disegnata da Vanessa Incontrada . È Martino Boselli , brand director del marchio di Miroglio Fashion, a ...

10 anni fa il fallimento Lehman. Ma oggi i mercati sono sicuri? : Secondo quanto dichiarato da Charles Bean, professore alla London School of Economics ed ex vice governatore per la politica monetaria presso la Bank of England

I mercati emergenti sono vicini a un punto di svolta : L'Argentina ha ricevuto i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale e rinnovato l'impegno a livello di politica monetaria, riducendo la volatilità sul fronte valutario - spiega James Barrineau ...

Quali sono le prospettive dei mercati per l'autunno 2018? : Di colpo gli Stati Uniti si sono ritrovati ad essere l'unica economia che viaggiava a pieno regime - spiega Adrian Hilton -. All'inizio del secondo trimestre il biglietto verde, in calo per gran ...

Cottarelli : “Attacco speculativo dei mercati? Nostre finanze pubbliche ci espongono a rischi - ma non ci sono complotti” : L’ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, ora direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici, commenta così l’allarme lanciato da Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini su un possibile attacco speculativo ai danni dell’Italia a fine agosto: “Visto il rapporto debito/PIL, siamo sempre esposti a questo rischio. Bisogna fare una riduzione della spesa seria e costante”. L'articolo Cottarelli: ...