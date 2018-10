Handelsblatt mette in guardia | L' Italia è sul baratro

huffingtonpost

(Di lunedì 1 ottobre 2018) "Un paese sul". Il giornale economico tedescolancia l'allarme, in un articolo che traccia uno scenario molto preoccupante: se il governo non corregge la rotta sui mercati la situazione può finire fuori controllo. L'eurozona, in questo caso, non potrebbe più salvare il Paese e l'finirebbe fuori dall'euro, nella situazione dell'Argentina."La Commissione europea ha fallito con la sua politica della generosità. Se il governo di Roma non correggesse il suo corso, un procedimento a causa del deficit troppo alto sarebbe inevitabile. Forse per questo è addirittura troppo tardi", si legge. "Il premio di rischio sui titolini sale, le banche sono sotto pressione, e la fuga di capitali è da tempo iniziata.È possibile che il crollo sui mercati vada fuori controllo. Come nel caso di una recessione o di un rincaro dei ...