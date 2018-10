Ha detto sì! La super vip | appena sposata | lo fa sapere a tutti con questa foto

caffeinamagazine

: Salvini ha detto che in piazza c’erano solo #4Gatti Che abbia problemi con la matematica si è visto con il Def. Che… - matteorenzi : Salvini ha detto che in piazza c’erano solo #4Gatti Che abbia problemi con la matematica si è visto con il Def. Che… - giornalettismo : Oggi Cosimo Ettorre, consigliere #M5S di #Moncalieri, si è scusato. Aveva detto che i manifestanti del #Pd si sareb… - tancredipalmeri : Der Spiegel contrattacca sulle accuse di stupro a Cristiano con un resoconto dettagliato di come gli fosse stata da… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Nemmeno una. È stato un matrimonio privatissimo quello che è stato celebrato lo scorso 29 settembre con una cerimonia blindata, celebrata in una casa privata negli Hamptons, la nota area residenziale di Long Island tanto cara ai newyorchesi benestanti che lì trascorrono le vacanze estiva. Una festa intima e anche lontana dal lusso, oltre che dai riflettori. L’aveva anticipato la stessa neo sposa, che tra l’altro ha spento 47 candeline due giorni prima delle nozze (bis): “Sono troppo vecchia per aver un matrimonio in grande con l’abito bianco sfarzoso e tutto il resto”. Lei è Gwyneth Paltrow, l’attrice ex di Chris Martin, leader dei Coldplay, che hasì a Brad Falchuk, regista e produttore televisivo con cui sta insieme da quattro anni, dal 2014. Al momento non sono stati diffuse immagini del loro grande giorno. L’unico dettaglio ...