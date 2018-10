Guidare una Mustang? Non è un sogno!

Raikkonen : "Aiutare Vettel? Io posso Guidare solo una macchina..." : In conferenza stampa a Singapore Iceman scherza, ma non troppo: "E' sempre facile parlare da fuori, in pista è molto più difficile fare le cose giuste". Addio alla Ferrari: "Non l'ho deciso io"

Pd - Renzi accolto come una star alla Festa dell’Unità. E l’elettore lo supplica : “Torna a Guidare il partito” : “Renzi, Renzi, Renzi” è stato il coro che ha accolto l’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, in Darsena a Milano, alla Festa de l’Unità. Numerose le persone che lo hanno acclamato dedicandogli cori e ripetuti applausi. Il senatore dem non ha risparmiato battute sull’attuale governo scatenando il divertimento dei presenti che, al termine, gli hanno chiesto selfie, lo hanno abbracciato e salutato. L'articolo Pd, Renzi ...

Boschi : 'Lega ha rubato - M5S maschilista e non democratico : una donna potrebbe Guidare PD' : In occasione della Festa de l'Unita' nazionale in corso di svolgimento a Ravenna, questo sabato 8 settembre, è intervenuta Maria Elena Boschi, ex ministra delle riforme e attualmente parlamentare del PD [VIDEO]. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto la deputata toscana sul palco della kermesse romagnola. Boschi: 'Salvini fa la vittima sul sequestro di persona, per tenere bassa l'attenzione sui 49 milioni rubati' Maria Elena Boschi ha ...

MotoGp - Baz non si arrende : «È stato fantastico poter Guidare una moto ufficiale» : TORINO - È svanito il sogno di poter guidare ancora una volta in motoGp per Loris Baz con l'annullamento della gara di Silverstone. Il francese infatti avrebbe dovuto sostituire l'infortunato Pol ...