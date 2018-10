GUERRA IN SIRIA Il nuovo inganno di Usa ed Europa per destabilizzare il paese

GUERRA IN SIRIA/ Le mosse della Russia per rompere il patto Israele-jihadisti : La Russia è riuscita ad imporre una no fly zone per impedire a Israele di sostenere le forze anti-Assad con la scusa di colpire l'Iran. L'analisi di PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 06:08:00 GMT)CAOS SIRIA/ Il "gruppo dei sette" finanzia al Qaeda e organizza un golpe, di P. RicciCAOS SIRIA/ Far fuori i terroristi o lasciarli liberi: tutte le ambiguità di Erdogan, di P. Ricci

La battaglia di Idlib rappresenta davvero la fine della GUERRA in Siria? : Il presidente Erdogan ha in seguito avvertito Iran, Russia e Siria, affermando in una serie di tweet che 'Se il mondo chiuderà un occhio sull'uccisione di decine di migliaia di persone innocenti per ...

Siria - summit Turchia-Iran-Russia : “no GUERRA su Idlib”/ Putin “via terroristi” - Erdogan ”disarmare al-Qaeda” : guerra Siria, ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:25:00 GMT)

Perché la battaglia in corso a Idlib potrebbe segnare la fine della GUERRA in Siria : L’offensiva su Idlib rischia di trasformarsi in una carneficina per quasi tre milioni di civili senza nessuna via di fuga. L’assalto all'ultima roccaforte delle forze anti-Assad, tra cui migliaia di jihadisti, potrebbe essere il passo decisivo per la vittoria finale di Assad. Nonostante gli appelli internazionali per fermare i combattimenti, raid aerei russi e governativi hanno iniziato a colpire diversi obiettivi nella provincia ...

GUERRA IN SIRIA/ Qualcuno (a Washington) vuole ancora impedire la fine di al Qaeda : SIRIA e Russia hanno dato il via alla campagna preparatoria per la liberazione di Idlib. Ma Qualcuno preferisce ancora al Qaeda e cerca il "casus belli". PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:02:00 GMT)

SIRIA IN GUERRA - PAPA FRANCESCO : “SALVAGUARDARE CIVILI”/ Ultime notizie - tensioni a Idlib “è crisi umanitaria” : SIRIA, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni: appello di PAPA FRANCESCO per la pace(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:03:00 GMT)

Siria - la GUERRA infinita : perché la "disintegrazione" del Paese è possibile : Assad è deciso a "liberare tutto il territorio Siriano". La Russia però si dice preoccupata per la possibile disintegrazione...

La Siria e “la nostra GUERRA dei trent’anni” : "Per trent’anni, il Sacro Romano Impero è stato il campo di battaglia di una Guerra religiosa atroce”, ha scritto Andreas Kluth sull’Handelsblatt Global. “Ma allora, 370 anni fa, dopo cinque anni di tortuose negoziazioni, i principi e le potenze d’Europa hanno fermato lo spargimento di sangue, firma

Siria : la fine di una GUERRA - l'inizio di un'altra : Con l'offensiva iniziata nelle scorse settimane nel sud-ovest del paese, l'esercito Siriano del presidente Assad, insieme ai propri alleati, ha riconquistato alle varie sigle islamiste una delle ultime aree ancora al di fuori del controllo governativo. Quest'ultima azione militare, congiuntamente con le altre lanciate nei mesi scorsi, sembrerebbe aver riunito sotto il controllo governativo la gran parte del paese. Purtoppo il successo è solo ...

Siria - viaggio al termine della GUERRA : sette anni di distruzione raccontati dai religiosi cristiani di Damasco e Aleppo : Giorgio Fornoni è un reporter indipendente da oltre 40 anni. Da sempre attento all’umanità violata delle vittime delle guerre, ha firmato inchieste e reportage dalle zone più sperdute e pericolose del mondo. Dal 2000 collabora con Report (nel 1999 è stata Milena Gabanelli a renderlo noto al grande pubblico con una puntata del suo programma interamente dedicata a lui), nel 2010 ha pubblicato per Chiarelettere ...

GUERRA IN SIRIA E YEMEN/ L'Iran mette l'Arabia Saudita contro gli Emirati : Le guerre in SIRIA e nello YEMEN dimostrano ancora una volta il fallimento delle strategie americane di regime change, pagate pesantemente dalle popolazioni coinvolte. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:08:00 GMT)

I ragazzi del Giffoni premiano Brothers - film sulla GUERRA in Siria : Si è chiusa la 48ª edizione del festival cinematografico dedicato ai giovani e giovanissimi. Grande successo anche per gli ospiti musicali