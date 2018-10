Gruppo FCA - Manley definisce la squadra | Gorlier a capo dell' area Emea

Gruppo FCA - Vicina la nomina di Gorlier a capo dell'area Emea : Il Gruppo FCA sarebbe vicino alla nomina di Pietro Gorlier, attuale ceo di Magneti Marelli e Mopar, quale nuovo responsabile dell'area Emea. Lo riferisce l'agenzia di stampa Bloomberg, ricordando come la nomina rientri nel quadro di una più ampia riorganizzazione delle prime linee manageriali.Manca solo l'ufficialità. Gorlier è attualmente il candidato principale alla sostituzione di Alfredo Altavilla. L'ormai ex responsabile dell'area Emea ha ...

Gruppo FCA - Tiger Global supera il 3% del capitale : Un importante hedge fund statunitense ha deciso di "scommettere" 870 milioni di euro (più di 1 miliardo di dollari) su FCA e quindi di aumentare la sua partecipazione nel capitale del Gruppo italo-statunitense. Si tratta, in particolare, della Tiger Global Management, società di investimenti promossa da Chase Coleman, finanziere considerato uno dei discepoli di Julian Robertson, il pioniere dell'industria americana dei fondi ...

Fca : l'hedge fund Tiger Global sale al 3 - 8% del Gruppo : l'hedge fund di Chase Coleman è uno dei più ricchi al mondo e ha già partecipazioni in Facebook, Amazon, Spotify e Softbank. Con l'ultimo investimento diventa uno dei cinque azionisti che detengono ...

Fca - Tiger Capital scommette sul Gruppo : sale al 3% con un investimento da 870 mln di euro : MILANO - Tiger Global management scommette su Fca e sale al 3,06% del Capitale del Gruppo automobilistico, con un investimento che, ai corsi attuali di Borsa, vale 870 milioni di euro. Lo ha...

Gruppo FCA - A fine settembre la nuova organizzazione di Manley : Finora, Mike Manley, nuovo ceo del Gruppo FCA dopo la scomparsa improvvisa di Sergio Marchionne, ha parlato ben poco delle sue intenzioni come numero uno operativo del Gruppo FCA, ma tra poche settimane rivelerà le sue decisioni, tra cui, probabilmente, latteso successore di Alfredo Altavilla alla guida dellarea Emea. "Mike Manley ha lavorato con il suo team nelle ultime settimane e a fine settembre annuncerà la nuova organizzazione", ...

Fca - Elkann : Manley in linea con Marchionne - Gruppo indipendente : Amsterdam, 7 set., askanews, - Il nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley, garantirà la continuità con l'azione dell'ex numero uno Sergio Marchionne. Lo ha assicurato il presidente John ...

Gruppo FCA - Rinnovata per cinque giorni la Price Marathon : Il Gruppo FCA rilancia la Price Marathon, l'iniziativa che prevede sconti esclusivi per un periodo estremamente limitato. A seguito dell'ottimo riscontro di pubblico della precedente edizione, durata solo 48 ore, in tutte le concessionarie italiane saranno disponibili vetture in pronta consegna con promozioni che permetteranno di risparmiare fino a 10 mila euro. La Price Marathon durerà soltanto cinque giorni, dal 24 al 29 agosto.Tutti i brand. ...

Gruppo FCA - In trattative per cedere Magneti Marelli al fondo KKR : La società di investimenti statunitense Kkr & Co. sarebbe in trattative per acquisire la Magneti Marelli, il produttore di componentistica del Gruppo FCA con sede a Corbetta, in provincia di Milano. A riferirlo è il Wall Street Journal, che non fornisce, però, altri dettagli sullo stato di avanzamento dei negoziati.Acquisto tramite Calsonic Kansei. La società statunitense, una delle maggiori al mondo nel settore del private equity, ...

Fca - la sfida del nuovo ceo Manley : rilanciare le attività europee del Gruppo : TORINO - La sfida del nuovo ceo di fiat chrysler automobiles sta nel rilanciare le attività europee del gruppo. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui a Mike Manley il predecessore...

Gruppo FCA - Mike Manley a colloquio da Donald Trump : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà presidenti e amministratori delegati di una dozzina delle più grandi aziende con sede negli Usa per discutere sul programma economico che presenterà alle prossime elezioni. Tra gli invitati al resort golfistico di Bedminster (New Jersey), di proprietà del tycoon statunitense, vi sono anche alcuni nomi di rilievo dell'industria automobilistica, tra i quali spicca Mike Manley, nuovo ad del ...

Gruppo FCA - Price Marathon - sconti e offerte il 2 e 3 agosto : Il Gruppo FCA ha lanciato un'offerta lampo per il mercato italiano, con sconti dedicati ad alcuni modelli dei propri marchi. L'operazione Price Marathon sarà in vigore soltanto il 2 e 3 agosto presso le concessionarie ufficiali per alcune vetture in pronta consegna.Le offerte Fiat, Abarth e Lancia. La Fiat offre 3.500 euro di sconto su Panda e 500, che diventano 4.000 per 124 Spider, Qubo e 500X. Salgono a 5.000 euro per Punto, Tipo e 500L e ...

Fca - il Gruppo scommette sulle proprie forze ma la via delle alleanze sembra obbligata : ROMA - Ormai quasi tutti sostengono che i cambiamenti che avverranno nel prossimo decennio non si sono mai visti in oltre un secolo di storia dell'auto. Qualcuno arriva addirittura a sostenere...

Gruppo FCA - Il titolo crolla Borsa : -15 - 5% : L'annuncio della morte di Sergio Marchionne e della revisione al ribasso dei target annunciata dal nuovo ad Mike Manley durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre del 2018 hanno portato il titolo del Gruppo FCA al tracollo in Borsa. In poche ore si è passati dai 16,64 euro ad azione dell'apertura di Piazza Affari ai 14,17 euro della chiusura delle contrattazioni. Un clamoroso -15,5% che ha fatto sprofondare il titolo ...

Gruppo FCA - Manley - prime parole da ad : "Un minuto di silenzio per Marchionne" : "Comincerò parlando di Sergio Marchionne: questa mattina abbiamo avuto la notizia della sua morte. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con lui e con la sua famiglia. Negli ultimi nove anni l'ho vissuto quotidianamente: non credo si possa aggiungere qualcosa che non sappiate già sulle sue capacità dirigenziali. So che dalla sua prospettiva la nostra relazione era basata sulla fiducia e sul rispetto. Ho letto molti messaggi di ...