Grazie ai volontari di Saluzzo Migrante e cena di idee per i prossimi mesi

Volontariato e lavoro : da Ue nuova iniziativa (e risorse) per under 30 - anche Grazie all'Italia - ma la si critica a prescindere : Non ci piace e le diamo le colpe di tutto, probabilmente ha molte responsabilità e non è esente da critiche. Sicuramente deve cambiare.Ma nel 2018 è ancora la sola realtà del vecchio mondo capace di mettere in campo iniziative che hanno dimensione globale e impatto diffuso che innovano la nostra realtà. Nel caso specifico, strumenti e risorse (centinaia di milioni di euro) per under 30 di tutto il Continente, ...