optimaitalia

: ??????@ValeYellow46: 'Problemi gravi A Brno non arriva niente di nuovo da 2 anni' - SkySportMotoGP : ??????@ValeYellow46: 'Problemi gravi A Brno non arriva niente di nuovo da 2 anni' - wordweb81 : Gravi problemi al sito #Ryanair oggi 1 ottobre: perché voli cancellati da novembre? - OptiMagazine : Gravi problemi al sito Ryanair oggi 1 ottobre: perché voli cancellati da novembre? -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Non di poco conto ialregistrati. Non che le pagine web della compagnia non siano raggiungibili da parte dei numerosi clienti ma molti di questi segnalano un'anomalia davvero vistosa, con idal proprio profilo, in particolare quelli programmati per il mese di. Cerchiamo di capire quale sia la situazione attuale e se esiste per il momento un feedback dell'azienda in merito all'errore.Ci teniamo a precisare che quanto sta accadendo in queste ore riguarderebbe solo ed esclusivamente chi, nel recente passato, ha acquistato un qualsiasi biglietto aereo per il prossimo mese. Non fa alcuna differenza la tratta di riferimento, se nazionale o internazionale. I biglietti dei viaggi in questione sono letteralmente scomparsi dal proprio profilo utente.si stanno verificando iproprio in queste ore? ...