Grande Fratello Vip | smentita la partecipazione di Fabrizio Corona

Grande Fratello Vip – Fabrizio Corona entrerà nella casa? La risposta dell’amico giornalista Gabriele Parpiglia : Fabrizio Corona non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Silvia Provvedi: la verità di uno dei suoi amici più stretti Si era mormorato in questi giorni di un possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi sarebbe potuto entrare dentro il reality per avere un confronto con Silvia Provvedi, che in più di un’occasione si è dimostrata contraria a parlare di ...

Grande Fratello VIP - Enrico Silvestrin sbotta : attriti in casa tra i concorrenti : Enrico Silvestrin sbotta, al GF VIP anche l’olio diventa un problema Al Grande Fratello VIP Enrico Silvestrin ha sbottato. Non sarà di certo un argomento trattato nella ghiottissima puntata di stasera, non in modo approfondito almeno, ma le cose che si son dette e quanto accaduto dà un’idea di quello che potrebbe succedere nei prossimi […] L'articolo Grande Fratello VIP, Enrico Silvestrin sbotta: attriti in casa tra i ...

“Ero ubriaco”. Notte di passione al Grande Fratello Vip. Ma… Che figuraccia! : Bomba di gossip al Grande Fratello Vip 3: Stefano Sala e Benedetta Mazza sarebbero stati insieme prima di entrare nella casa del reality show! A spifferare tutto è stato lo stesso Stefano. Diversi telespettatori della diretta trasmessa su Mediaset Extra hanno riportato infatti in rete alcune dichiarazioni del modello. Sala e la Mazza in questi primi giorni hanno mostrato un ottimo feeling. Certo, non sono gli unici che nella casa del Grande ...

Grande Fratello Vip - Silvestrin contro Merola : «E’ entrato Valerio Merola - è uscito Richard Benson». Enrico scatta al racconto della storia d’amore con Moana Pozzi : Enrico Silvestrin ha deciso: Valerio Merola è il peggiore dei concorrenti della casa agiata di Grande Fratello Vip 2018. L’ex veejay romano, durante un momento distensivo con Maurizio Battista, Fabio Basile, Lisa Fusco e la Marchesa Daniela Del Secco di Aragona, non ha usato mezzi termini per esprimere il suo pensiero sul “Merolone”, paragonando anche il suo percorso nel reality a quello di Elia Fongaro, altro concorrente a lui poco ...

Bestemmia al Grande Fratello Vip - brutta cosa. Panico tra i concorrenti : Caos al Grande Fratello Vip. Scoppia il Panico a causa di una presunta Bestemmia pronunciata da uno dei concorrenti. Il filmato incriminato ha fatto il giro del social network nella giornata di domenica 30 settembre, ma gli utenti continuano a parlarne. Tutti sono convinti che si parlerà del caso nella diretta di lunedì primo ottobre. Anche perché, nelle edizioni passate, i concorrenti che avevano Bestemmiato, erano stati subito ...

Grande Fratello Vip 3 - Enrico Silvestrin : "Sono io l'alieno tra voi" : Nella casa del Grande Fratello Vip 3 c'è un "alieno": è Enrico Silvestrin, che dichiara a Giulia Salemi tutto il suo senso di estraneità in relazione al gruppo degli inquilini che animano la nuova edizione del reality show di Canale 5. Percependo distanza tra lo spirito con cui ha intrapreso l'avventura nel programma e quello degli altri, l'ex vj di MTV ha rivelato: Sono io l'alieno, non voi, ma lo dico senza snobismi. Silvestrin si è ...

FABIO BASILE/ Video - ha bestemmiato? Il popolo dei social non perdona (Grande Fratello Vip 2018) : Video, FABIO BASILE si rende subito protagonista al Grande Fratello Vip con Enrico Silvestrin di un dialogo surreale. E la regia televisiva stacca immediatamente...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Grande Fratello VIP 2018 - anticipazioni stasera 1° ottobre : la seconda puntata : anticipazioni stasera Grande Fratello VIP 2018: cosa succederà Tutto pronto per la seconda puntata del Grande Fratello VIP 2018! Le anticipazioni per stasera, 1° ottobre, non mancano di certo. In una settimana ne sono successe di cose, sia dentro sia fuori la Casa. Non è detto che vengano affrontati tutti gli argomenti emersi in questi […] L'articolo Grande Fratello VIP 2018, anticipazioni stasera 1° ottobre: la seconda puntata proviene da ...

Grande Fratello Vip – Bestemmia nella casa? Il VIDEO che potrebbe incastrare il concorrente : Grande Fratello Vip 3, qualcuno ha urlato una Bestemmia dentro il reality? Il VIDEO dell’imprecazione fa il giro dei social network Sono attimi concitati all’interno del Grande Fratello Vip 3. Lisa Fusco cade a terra e i suoi compagni d’avventura si precipitano ad aiutarla. Nel chiasso generale si ode una frase urlata, che potrebbe sembrare una Bestemmia, anche se risulta impossibile capire da chi questa frase sia ...

Grande Fratello Vip e Pechino Express - di questi reality non se ne può più : Torna la stagione dei reality show, oramai noiosi e scontanti tra Il Grande Fratello Vip e Pechino Express. Il commento di Alessandra Comazzi per la rubrica Cose di Tele.

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala racconta del flirt con Benedetta Mazza : Tempo di rivelazioni nella casa del Grande Fratello Vip 3. In caverna il modello Stefano Sala ha fatto coming out su un accadimento che gli è successo qualche tempo fa con una ragazza presente nel programma. Ecco cosa ha detto ai coinquilini: Circa un anno e mezzo fa sono andato a fare una serata a Milano, e sono rimasto a dormire a casa di un’amica. Avevamo bevuto qualche bicchiere in più quindi ero abbastanza alticcio, e quando siamo ...

Replica Grande Fratello Vip 2018 : è possibile rivedere le puntate su Mediaset Play e La5 : Lunedì 24 settembre 2018 è iniziato il Grande Fratello Vip 2018 con lo scopo di trovare il successore di Daniele Bossari, il vincitore della scorsa edizione del reality show. Le puntate di questa edizione del Grande Fratello saranno trasmesse tutti i lunedì su Canale 5 in prima serata, mentre per poter spiare in ogni momento cosa fanno i vip è possibile utilizzare lo streaming messo a disposizione dal sito Mediaset Play o scaricare l'apposita ...

LORY DEL SANTO/ Video - il suicidio del figlio Loren e la storia del funerale (Grande Fratello Vip) : LORY Del SANTO al Grande Fratello Vip 2018, Video. Oggi ingresso nel reality dopo il suicidio del figlio Loren: come reagiranno gli altri concorrenti? Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:53:00 GMT)

ILARY BLASI/ Dopo le polemiche cambia look per la seconda puntata del reality? (Grande Fratello Vip 3) : ILARY BLASI ha sorpreso molto il pubblico del GF Vip 3 con il look scelto per la prima puntata. Cambierà qualcosa nella puntata in onda questa sera su Canale 5?(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:34:00 GMT)