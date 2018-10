Grande Fratello Vip | nervi tesi in casa | Enrico Silvestrin sbotta per un bicchiere

Ludovica Leuzzi Del Secco D'Aragona/ Chi è la figlia della Marchesa? (Grande Fratello Vip) : Ludovica Leuzzi Del Secco D'Aragona è la figlia della Marchesa del Grande Fratello Vip 2018. Oltre a gestire i suoi social, è colei che ha risposto ai tanti messaggi che...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:48:00 GMT)

Dasha Kina - chi è la fidanzata di Stefano Sala/ Modella con oltre 500 mila follower (Grande Fratello Vip 2018) : Dasha Kina è la fidanzata di Stefano Sala, concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Nata a Kiev, è una Modella molto nota nel mono della moda e sui social, dove vanta...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:12:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco e il crollo nervoso : Walter Nudo la porta in piscina - crisi di panico : crisi di panico per Lisa Fusco al Grande Fratello Vip . La subrettina si è sentita male durante un party scatenato tra i coinquilini della casa. Quando Walter Nudo l'ha sollevata di peso e fatta ...

Ivan Cattaneo - tra squalifica ed eliminazione / Barbara D'Urso dice la sua (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo si lascia andare a frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 e adesso rischia grosso. Sarà eliminato clamorosamente? (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - seconda puntata/ Diretta ed eliminato : dieci concorrenti in nomination - chi uscirà? : Grande Fratello Vip 2018, Diretta seconda puntata: il primo eliminato, l'ingresso di Lory Del Santo, nuove nomination e tante sorprese in questo nuovo appuntamento.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:19:00 GMT)

LORY DEL SANTO AL Grande Fratello VIP/ Signoretti svela : “La decisione di entrare? Ecco cosa mi ha rivelato” : LORY Del SANTO al GRANDE FRATELLO Vip 2018, video. Oggi ingresso nel reality dopo il suicidio del figlio Loren: come reagiranno gli altri concorrenti? Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:13:00 GMT)

MARCHESA D’ARAGONA / La sorella di Lisa Fusco attacca : "è un'ex estetista" (Grande Fratello Vip 2018) : MARCHESA D’ARAGONA, ci si aspettava un personaggio altezzoso invece siamo andati incontro a una donna ironica ed elegante che ha conquistato tutti. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:11:00 GMT)

'Adesso parlo io' - Lory Del Santo : tutta la verità sul Grande Fratello Vip : 'Sto per iniziare un nuovo viaggio', scrive Lory Del Santo su Instagram. 'Non sarà facile, ma è meglio averci provato che vivere per sempre con il rimorso di non aver avuto il coraggio di cercare una ...

Grande Fratello Vip 2018 - seconda puntata in diretta : chi sarà il primo eliminato? : Grande Fratello Vip 2018 Dopo l’esordio della scorsa settimana, continua il Grande Fratello Vip 2018 con la seconda puntata. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: anticipazioni seconda puntata A partire dalle 21.30 circa, in diretta su Canale ...

Gianmarco Amicarelli - chi è il fidanzato di Jane Alexander?/ Fondatore dei Vatycans (Grande Fratello Vip 2018) : Gianmarco Amicarelli è il fidanzato di Jane Alexander: musicista e chitarrista, è un rocker molto apprezzato negli ambienti musicali e vanta collaborazioni... (Grande Fratello Vip 2018).(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Lory del Santo entra nella casa ma scoppia la polemica : di Ida Di Grazia Questa sera su Canale 5, il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo entra nella casa ma prima spiegherà a Ilary Blasi, ad Alfonso Signorini e al pubblico ...