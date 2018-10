Grande Fratello Vip 2018 | la seconda puntata in diretta

FABIO BASILE/ Video - discorsi hot con Silvestrin - oscurato (Grande Fratello Vip 2018) : Video, FABIO BASILE si rende subito protagonista al Grande Fratello Vip con Enrico Silvestrin di un dialogo surreale. E la regia televisiva stacca immediatamente...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:17:00 GMT)

IVAN CATTANEO - TRA SQUALIFICA ED ELIMINAZIONE / Le botte del padre "Fai l'uomo" (Grande Fratello Vip 2018) : IVAN CATTANEO si lascia andare a frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 e adesso rischia grosso. Sarà eliminato clamorosamente? (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 puntata 1 ottobre : anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Enrico Silvestrin/ La polemica sui cani ha già scosso il pubblico di Canale 5 (Grande Fratello Vip 3) : Enrico Silvestrin, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show di Canale 5. Saprà rifarsi? (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Andrea Mainardi/ Il cuoco è il più simpatico dentro la casa (Grande Fratello Vip 3) : Andrea Mainardi, il cuoco ha dimostrato di essere il più simpatico all'interno della casa più famosa della televisione. Il pubblico lo adora e così i coinquilini. (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Lisa Fusco/ La nomination pesa : sarà la prima eliminata? (Grande Fratello Vip 3) : Lisa Fusco, la soubrette napoletana si è messa subito in mostra per il suo carattere simpatico e solare. Dentro la Casa è già indispensabile e il pubblico la ama. (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:51:00 GMT)

BENEDETTA MAZZA/ Video - il costume si strappa in piscina e... (Grande Fratello Vip) : Video, incidente hot per BENEDETTA MAZZA al Grande Fratello Vip 2018: il costume cede di schianto lasciando scoperte le sue forme generose in piscina.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:49:00 GMT)

STEFANO SALA/ Video - nei discorsi notturni la figlia Sofia e l'ex fidanzata Dayne Mello (Grande Fratello Vip) : STEFANO SALA nella casa del Grande Fratello Vip parla di sua figlia Sofia, cui è molto legato, ma anche del rapporto con la sua ex Dayane Mello. Dovrà salvarsi dalla nomination(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:47:00 GMT)

ELEONORA GIORGI/ Video - l'attrice si copre ovunque : "Piena di fobie" (Grande Fratello Vip 3) : Video, ELEONORA GIORGI al Grande Fratello Vip ha rivelato di soffrire di diverse patologie tra le quali claustrofobia, attacchi di panico e diverse paranoie. (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Elia Fongaro/ La lite con Maurizio Battista spezzerà il suo low profile? (Grande Fratello Vip 3) : Elia Fongaro, il personaggio si è messo subito in evidenza con una lite con il comico Maurizio Battista. Questa avrà delle ripercussioni già stasera? (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:41:00 GMT)

VALERIO MEROLA/ Video - la storia d'amore con Moana Pozzi : "Dolce e elegante" (Grande Fratello Vip 3) : Video, VALERIO MEROLA sta riscuotendo un grandissimo successo tra le donne presenti al Grande Fratello Vip, sia tra le giovani che tra le donne più attempate...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:25:00 GMT)

Jane Alexander/ Drammi e confidenze solo per mettersi in mostra? (Grande Fratello Vip 3) : Jane Alexander, la prima settimana per l'attrice è stata piena di alti e bassi con una grande voglia di raccontare il suo passato e di far emergere il lato artistico. (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:19:00 GMT)

Lory Del Santo/ Video - il suicidio del figlio Loren e il caos per l'ingresso nella casa (Grande Fratello Vip) : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018, Video. Oggi ingresso nel reality dopo il suicidio del figlio Loren: come reagiranno gli altri concorrenti? Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 GMT)

MAURIZIO BATTISTA/ Lite con Elia Fongaro : "Io faccio 300mila spettatori - lui?" (Grande Fratello Vip 2018) : MAURIZIO BATTISTA al Grande Fratello Vip 2018 litiga con Elia e non gliele manda a dire. Fortunatamente, però, la frattura tra i due rientra subito. (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:10:00 GMT)