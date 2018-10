Grande Fratello VIP 2018 | anticipazioni stasera 1° ottobre | la seconda puntata

Grande Fratello Vip – Bestemmia nella casa? Il VIDEO che potrebbe incastrare il concorrente : Grande Fratello Vip 3, qualcuno ha urlato una Bestemmia dentro il reality? Il VIDEO dell’imprecazione fa il giro dei social network Sono attimi concitati all’interno del Grande Fratello Vip 3. Lisa Fusco cade a terra e i suoi compagni d’avventura si precipitano ad aiutarla. Nel chiasso generale si ode una frase urlata, che potrebbe sembrare una Bestemmia, anche se risulta impossibile capire da chi questa frase sia ...

Grande Fratello Vip e Pechino Express - di questi reality non se ne può più : Torna la stagione dei reality show, oramai noiosi e scontanti tra Il Grande Fratello Vip e Pechino Express. Il commento di Alessandra Comazzi per la rubrica Cose di Tele.

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala racconta del flirt con Benedetta Mazza : Tempo di rivelazioni nella casa del Grande Fratello Vip 3. In caverna il modello Stefano Sala ha fatto coming out su un accadimento che gli è successo qualche tempo fa con una ragazza presente nel programma. Ecco cosa ha detto ai coinquilini: Circa un anno e mezzo fa sono andato a fare una serata a Milano, e sono rimasto a dormire a casa di un’amica. Avevamo bevuto qualche bicchiere in più quindi ero abbastanza alticcio, e quando siamo ...

Replica Grande Fratello Vip 2018 : è possibile rivedere le puntate su Mediaset Play e La5 : Lunedì 24 settembre 2018 è iniziato il Grande Fratello Vip 2018 con lo scopo di trovare il successore di Daniele Bossari, il vincitore della scorsa edizione del reality show. Le puntate di questa edizione del Grande Fratello saranno trasmesse tutti i lunedì su Canale 5 in prima serata, mentre per poter spiare in ogni momento cosa fanno i vip è possibile utilizzare lo streaming messo a disposizione dal sito Mediaset Play o scaricare l'apposita ...

LORY DEL SANTO/ Video - il suicidio del figlio Loren e la storia del funerale (Grande Fratello Vip) : LORY Del SANTO al Grande Fratello Vip 2018, Video. Oggi ingresso nel reality dopo il suicidio del figlio Loren: come reagiranno gli altri concorrenti? Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:53:00 GMT)

ILARY BLASI/ Dopo le polemiche cambia look per la seconda puntata del reality? (Grande Fratello Vip 3) : ILARY BLASI ha sorpreso molto il pubblico del GF Vip 3 con il look scelto per la prima puntata. Cambierà qualcosa nella puntata in onda questa sera su Canale 5?(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:34:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Maurizio Battista contro Valerio Merola : Valerio Merola sarà nominato da Maurizio Battista al Grande Fratello Vip 3 Gli equilibri iniziano a saltare al Grande Fratello Vip 3. Nel gruppo dei casalinghi Maurizio Battista ha espresso il suo pensiero su Valerio Merola. Il comico ha sottolineato di non gradire l’atteggiamento del conduttore che, a sua detta, si sentirebbe superiore. Valerio Merola è stato criticato anche per il suo scarso impegno nelle faccende domestiche, avendo ...

Alfonso Signorini/ La variabile Lory Del Santo romperà gli equilibri? (Grande Fratello Vip 3) : Alfonso Signorini, la variabile Lory Del Santo romperà gli equilibri dentro la casa? Intanto l'opinionista si riprende il suo trono dopo la diagnosi. (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:24:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - la seconda puntata in diretta : seconda puntata per il Grande Fratello Vip, edizione 2018. Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono pronti ad aprire le porte della Casa di Cinecittà dopo il primo appuntamento della settimana scorsa per scoprire l'evolversi delle dinamiche tra le due squadre di concorrenti, spiati 24 ore su 24. Grande Fratello Vip 3 | puntata 1 ottobre 2018 | Anticipazioni Il menù della serata è particolarmente ricco, e la portata principale è sicuramente ...

FABIO BASILE/ Video - discorsi hot con Silvestrin - oscurato (Grande Fratello Vip 2018) : Video, FABIO BASILE si rende subito protagonista al Grande Fratello Vip con Enrico Silvestrin di un dialogo surreale. E la regia televisiva stacca immediatamente...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:17:00 GMT)

IVAN CATTANEO - TRA SQUALIFICA ED ELIMINAZIONE / Le botte del padre "Fai l'uomo" (Grande Fratello Vip 2018) : IVAN CATTANEO si lascia andare a frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 e adesso rischia grosso. Sarà eliminato clamorosamente? (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 puntata 1 ottobre : anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Enrico Silvestrin/ La polemica sui cani ha già scosso il pubblico di Canale 5 (Grande Fratello Vip 3) : Enrico Silvestrin, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show di Canale 5. Saprà rifarsi? (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Andrea Mainardi/ Il cuoco è il più simpatico dentro la casa (Grande Fratello Vip 3) : Andrea Mainardi, il cuoco ha dimostrato di essere il più simpatico all'interno della casa più famosa della televisione. Il pubblico lo adora e così i coinquilini. (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:51:00 GMT)