Google annuncia Project Stream | subito in test Assassin’s Creed Odyssey

Google annuncia la ricerca intelligente per Messaggi Android : Google crede ancora negli SMS e così annuncia la ricerca intelligente per l'applicazione Messaggi Android , che sarà disponibile per tutti nel corso dei prossimi giorni con un'attivazione da server. L'articolo Google annuncia la ricerca intelligente per Messaggi Android proviene da Tutto Android .

Google annuncia un evento hardware per il 9 ottobre : in arrivo Google Pixel 3 e altro : Google ha da poco inviato gli inviti alla stampa per l'evento che si terrà i 9 ottobre a New York, nel quale dovrebbero essere presentati i Pixel 3. L'articolo Google annuncia un evento hardware per il 9 ottobre: in arrivo Google Pixel 3 e altro proviene da TuttoAndroid.