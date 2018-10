Golf | Molinari | contributo a unità Europa

Golf - Molinari : 'Da noi un contributo alla compattezza dell'Europa' : 'In questi giorni a Parigi è stato molto emozionante sentire gridare 'Europe Europe' da spettatori di diverse nazionalità. Credo che abbiamo contribuito a dare un messaggio di compattezza e ci tengo a ...

Golf - Francesco Molinari leggenda italiana. L’Europa lo celebra - il coro “Moli Moli” è un must : Nelle carriere dei fenomeni c’è sempre la stagione della svolta, l’annata magica che resta impressa nella memoria storica degli appassionati. Per citarne alcuni Roger Federer nel 2006, Marcel Hirscher nel 2015, Valentino Rossi nel 2003, e di esempi ce ne sono a bizzeffe. Dal 30 settembre in questa overall delle stagioni sensazionali entra di diritto il 2018 di Francesco Molinari, l’uomo che ha riportato in auge il Golf nella ...

Ryder Cup - Chimenti : Molinari diventerà numero 1 al mondo nel Golf : Roma, 1 ott., askanews, - 'Francesco Molinari al momento è il più forte di tutti. Può arrivare ovunque, secondo me ha tutte le qualità per essere il numero uno al mondo'. Lo afferma il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, dopo la prestazione dell'azzurro che ha trascinato l'Europa al successo nella Ryder Cup. 'Un giocatore che …

Golf – Ryder Cup 2018 - Francesco Molinari ‘fuori di testa’ dopo il successo dell’Europa : “sensazione surreale” : Francesco Molinari autore del successo dell’Europa sugli Usa alla Ryder Cup 2018 commenta la sua prestazione e quella dei suoi colleghi La Ryder Cup va all’Europa, che guidata da Francesco Molinari si aggiudica l’edizione 2018 dell’importante competizione Golfistica. Sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, la formazione del nostro continente ha surclassato gli USA, terminando la gara sul ...

Golf – Ryder Cup 2018 - Molinari decisivo nella vittoria dell’Europa : impresa storica contro gli USA : Francesco Molinari porta l’Europa alla vittoria della Ryder Cup 2018, grandissima prestazione del Golfista italiano che conclude la sua eccelsa prestazione con una vittoria contro Tommy Fleetwood La Ryder Cup va all’Europa, che guidata da Francesco Molinari si aggiudica l’edizione 2018 dell’importante competizione Golfistica. Sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, la formazione del ...

Golf - Molinari il maratoneta : gli straordinari per prendersi la Ryder Cup : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, Parigi, - Non è più quello di giovedì scorso, quando ha partecipato alla cerimonia inaugurale. 'Comincio ad essere acciaccato, a sentire dolori alla schiena'. Per forza: ...