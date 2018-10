Golf | Francesco Molinari leggenda italiana L’Europa lo celebra | il coro “Moli Moli” è un

Francesco Molinari/ Video - il Golfista torinese nella leggenda : vince la Ryder Cup con un record assoluto : Il Video di Francesco Molinari, entrato nella leggenda del golf: è diventato il primo golfista nella stortia a vincere cinque match in una singola edizione della prestigiosa Ryder Cup(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Golf – Ryder Cup 2018 - Francesco Molinari ‘fuori di testa’ dopo il successo dell’Europa : “sensazione surreale” : Francesco Molinari autore del successo dell’Europa sugli Usa alla Ryder Cup 2018 commenta la sua prestazione e quella dei suoi colleghi La Ryder Cup va all’Europa, che guidata da Francesco Molinari si aggiudica l’edizione 2018 dell’importante competizione Golfistica. Sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, la formazione del nostro continente ha surclassato gli USA, terminando la gara sul ...

Golf – Ryder Cup - Europa in vantaggio grazie anche ad un grande Francesco Molinari : L’azzurro Francesco Molinari, in coppia con Fleetwood, ha prima battuto Tiger Woods/Patrick Reed e poi JustinThomas/Jordan Spieth: Storica rimonta continentale con un 4-0 nei foursomes L’Europa è in vantaggio per 5-3 dopo la prima giornata della 42ª Ryder Cup sul percorso de Le Golf National a Parigi con due punti firmati da un grande Francesco Molinari, che ha formato una coppia straordinaria con Tommy Fleetwood, prima battendo nei ...

Ryder Cup 2018 : Parigi capitale del Golf. USA con Tiger Woods a caccia del blitz - Francesco Molinari leader del team Europa : Parigi capitale del golf. Nel sobborgo di Saint-Quentin-en-Yvelines, sul par 72 del Le Golf National, si appresta ad andare in scena la Ryder Cup 2018, il più antico torneo a squadre del panorama golfistico internazionale. Tra venerdì 28 e domenica 30 settembre l’Europa e gli USA si sfideranno in un duello appassionante, che ogni due anni si ripete con momenti rimasti indissolubilmente incastonati nella leggenda del golf. L’Europa, ...

Golf - Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari è pronto. “L’Europa non è mai stata tanto forte. Dalla mia ultima volta sono maturato moltissimo” : Terza Ryder Cup per Francesco Molinari, dopo quelle del 2010 e 2012. Stavolta, però, l’azzurro ci arriva sull’onda dei grandissimi risultati di quest’anno, tra i quali spiccano i successi nel BMW PGA Championship e soprattutto nell’Open Championship. Il torinese, a due giorni dall’inizio della contesa Europa-Stati Uniti, ricorda sempre un particolare: “Bisogna giocare punto per punto e non farsi condizionare ...

Golf - Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari si carica l’Europa sulle spalle - ora va caccia di un magico tris : Tornare da leader, 6 anni dopo. Francesco Molinari si appresta a prendere in pugno l’Europa in occasione della Ryder Cup 2018, che avrà luogo tra venerdì 28 e domenica 30 settembre sul Le Golf National, in un sobborgo a due passi da Parigi. Una scalata strepitosa da parte di un atleta che ha vissuto l’inferno e il ritorno nell’empireo dei grandi, in maniera ancor più entusiasmante rispetto agli anni scorsi, quando riuscì ad ...

Golf - Ryder Cup 2018. Francesco Molinari : “L’Europa è forte - farò il massimo per portare i punti” : Francesco Molinari sarà uno dei grandi protagonisti della Ryder Cup 2018 che si disputerà nel weekend a Parigi. Il Golfista italiano, primo vincitore di una prova dello Slam, si è sempre ben comportato quando è stato chiamato in causa nella prestigiosa competizione che mette a confronto gli USA con l’Europa e sicuramente risponderà presente anche in questa occasione. Il piemontese è parso calmo e fiducioso al Golf National, il numero 5 al ...

Golf – Tour Championship : Tiger Woods difende la prima posizione - Francesco Molinari scende al 25° posto : Tiger Woods resta in testa al Tour Championship, ma cambia il suo compagno di viaggio che adesso è Justin Rose. Perde terreno Molinari Tiger Woods è rimasto al comando con 133 (65 68 -7) colpi nel Tour Championship, ma è cambiato il suo compagno di viaggio che ora è Justin Rose (133 – 66 67). mentre ha ceduto Rickie Fowler, ottavo con 137 (-3). Passi indietro anche di Francesco Molinari, 25° con 145 (70 75, +5). Sul percorso ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship dopo il secondo giro - indietro Francesco Molinari : Si è concluso da pochi minuti il secondo giro del Tour Championship, il torneo che riunisce i migliori trenta nella classifica valevole per la FedEx Cup all’interno del PGA Tour. Tiger Woods continua a mostrare di essere di nuovo competitivo a tutti gli effetti e rimane al comando con 7 colpi sotto il par (-2 di giornata). A raggiungerlo in testa, sul par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, è Justin Rose, che gira in -3. A ...

Golf – Tour Championship : Tiger Woods comanda insieme a Rickie Fowler - 17° Francesco Molinari : In campo ben 17 giocatori (undici statunitensi e sei europei) dei 24 che disputeranno la Ryder Cup i quali stanno dando un’anteprima dello spettacolo di Parigi Tiger Woods, leader con 65 (-5) colpi insieme a Rickie Fowler, è stato il grande protagonista del primo giro del Tour Championship, quarta e ultima gara dei PlayOffs che assegna i 10 milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che conclude ...

Golf – FedEx Cup : Francesco Molinari a caccia ai 10 milioni di dollari in palio : Playoffs: caccia ai 10 milioni di dollari della FedExCup. C’è anche Francesco Molinari. Saranno in gara ben 17 giocatori (undici statunitensi e sei europei) dei 24 che disputeranno la Ryder Cup nella prossima settimana a Parigi Francesco Molinari partecipa alla volata finale verso i 10 milioni di dollari della FedEx Cup, assegnati al vincitore di una speciale classifica a punti, sul percorso dell’East Lake GC, ad Atlanta in Georgia, ...

Golf - storico Francesco Molinari : è numero 5 del mondo! Mai un azzurro tanto in alto : C’è storia e storia. C’è quella di Justin Rose, che diventa per la prima volta numero uno delle classifiche mondiali, e poi c’è quella di Francesco Molinari, che del ranking planetario diventa numero 5 dopo aver chiuso all’ottavo posto il BMW Championship. Il torinese non aveva mai raggiunto questa posizione prima d’ora, confermandosi sempre più quale miglior Golfista azzurro della storia. Per lui, però, la stagione ...

Golf - PGA Tour 2018 : Keegan Bradley vince il BMW Championships - Justin Rose numero 1 al mondo. Francesco Molinari ottavo : Keegan Bradley ha vinto il BMW Championships, la terza prova dei PlayOffs che hanno promosso i migliori trenta giocatori al Tour Championships (20-23 settembre), il torneo conclusivo del PGA Tour che metterà in palio i 10 milioni di dollari della FedEx Cup. Il 32enne statunitense è tornato al successo dopo addirittura sei anni dall’ultima volta, imponendosi alla prima buca di playoff contro l’inglese Justin Rose: entrambi aveva ...