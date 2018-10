Gli sviluppatori di Cuphead mostrano un buffissimo concept iniziale del gioco

Nessuna PlayStation Experience quest'anno e Greg Miller invita apertamente Gli sviluppatori al Kinda Funny Showcase : Stando a quanto riportato da Dualshockers, dopo che Shawn Layden ha confermato che quest'anno non si terrà alcuna PlayStation Experience, Greg Miller di Kinda Funny ha preso in mano la situazione e si è rivolto a Twitter per chiedere agli sviluppatori e ai publisher di far parte di Kinda Funny Games Showcase e sembrerebbe che molte aziende siano interessate.Dopo la pubblicazione del tweet, sviluppatori come Housemarque e Team Meat, nonché gli ...

Ricreare una grande porzione di Istanbul in 8 ore? Gli sviluppatori di The Sinking City ci mostrano il loro City Generator : Il video condiviso da Frogwares, studio al lavoro sull'interessante open-world in salsa lovecraftiana The Sinking City, non è esattamente incentrato sul gioco in sé ma su un tool fondamentale per la sua creazione, un particolare City Generator.Creare una città digitale è un'impresa davvero notevole per qualsiasi sviluppatore ma per lavorare sulla creazione di Oakmont, la città fittizia in cui è ambientato The Sinking City, gli sviluppatori hanno ...

Assunzioni di massa per Playground Games : Gli sviluppatori di Forza Horizon assumono per un "nuovo RPG open world AAA" : I rumor e le voci di corridoio si intrecciano a doppio filo con la notizia riportata da GearNuke e incentrata su Playground Games, team acquisito da Microsoft Studios che è salito agli onori della cronaca per il lavoro svolto sulla serie Forza Horizon ma che ora grazie a un recente ampliamento guarda a un futuro caratterizzato anche da progetti molto diversi.A quanto pare la software house ha dato il via a delle Assunzioni di massa che dovranno ...

Devil May Cry 5 : Gli sviluppatori parlano di V - Cavaliere e del doppiatore di Dante : Il director di Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno ed i producer Michiteru Okabe e Matthew Walker hanno condiviso qualche curiosità con i fan tramite una recente intervista.Come riporta Dualshockers, Hideaki-san ha affermato che nel processo di creazione di Cavaliere (la moto-motosega di Dante) hanno pensato a cosa i giocatori avrebbero potuto trovare di loro gusto una volta cresciuti. Cavaliere era nella mente di Hideaki fin da Devil May Cry 2, ma a ...

RS Components supporta Gli sviluppatori attraverso l'ecosistema SensorXplorer" di Vishay : Il Gruppo è presente con sedi operative in 32 Paesi e, attraverso Internet e i cataloghi cartacei, distribuisce una gamma di oltre 500.000 prodotti a più di 1 milione di clienti in tutto il mondo, ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 : "vogliamo cambiare l'industria videoludica" : La cosa grandiosa di CD Projekt RED è che non esita a dire esattamente quale sia il suo obiettivo con i suoi giochi. Non molto tempo fa, lo sviluppatore ha parlato di come il prossimo Cyberpunk 2077 non esiterebbe a discutere di questioni politiche e, parlando con Edge (novembre 2018, numero 324), il quest designer Patrick Mills è tornato su questo punto.Come riporta Gamingbolt, Mills ha confermato che CD Projekt RED è uno studio che ha un ...

Gli sviluppatori di Dead Cells annunciano nuovi contenuti per il loro titolo : I ragazzi di Motion Twin hanno annunciato che il platform\roguelikelike Dead Cells vedrà presto nuovi contenuti, a pagamento e non.Come riporta Rock Paper Shotgun, il team di Motion Twin ha affermato di essere molto stanco dopo aver speso 3 anni per pubblicare il loro titolo, ma invita i fan a non disperare in quanto dopo un piccolo periodo di "vacanza" torneranno più carichi di prima per creare nuovi contenuti per Dead Cells. Il team ha poi ...

Google dimostra che la maggior parte deGli sviluppatori vorrebbe avere un impatto positivo sulla società : Essere positivi, nella vita, è importante: una frase che da molti anni continua a essere accettata. Google, successivamente a uno studio portato avanti […] L'articolo Google dimostra che la maggior parte degli sviluppatori vorrebbe avere un impatto positivo sulla società proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Crystal Dynamics parlano delle differenze tra Tomb Raider e Uncharted : Fin da quando Uncharted è nato, è stato paragonato e spesso accusato di copiare Tomb Raider. I fan di entrambe le parti continuano a confrontarsi su Lara Croft e Nathan Drake, ed è raro vedere uno sviluppatore fare commenti sull'argomento. Tuttavia, Crystal Dynamics ha parlato di recente del modo in cui Lara si separa dalle serie di Uncharted.In una recente intervista riportata da Segmentnext, Rich Briggs, Senior Brand Director di Crystal ...

Fallout 76 : Gli sviluppatori spiegano la distribuzione degli XP durante il gioco di squadra : Con la sua closed beta in programma ad ottobre, Bethesda ha molto da dimostrare con l'atteso Fallout 76. Questo sarà il primo titolo completamente online della serie e permetterà ai giocatori di lavorare insieme per sopravvivere e prosperare.Poiché il gioco di squadra è una grande parte dell'esperienza, è interessante sapere come verranno distribuiti i punti esperienza (XP). Come riporta Gamingbolt, sul profilo Twitter ufficiale di Fallout, ...

Gli sviluppatori della serie Pokémon svelano il nuovo RPG Town per Nintendo Switch : Lo sviluppatore della serie Pokemon, Game Freak, ha rivelato un nuovo gioco di ruolo per Nintendo Switch chiamato Town.Come segnala VG247.com, al momento "Town" un titolo provvisorio e il gioco è previsto per il 2019.Il gioco è stato rivelato come parte del Nintendo Direct con il reveal trailer, visibile qui sotto. Lo stile artistico sembra abbastanza ispirato, ma non aspettatevi che i mostri siano tascabili.Read more…

Gli sviluppatori di The Sinking City spiegano il loro approccio alla narrazione per immagini nel nuovo video : The Sinking City, l'open-world investigativo con atmosfere lovecraftiane sviluppato da Frogwares, lo abbiamo visto recentemente in azione con un trailer focalizzato sull'illuminazione e il meteo. Oggi gli sviluppatori hanno pubblicato un altro video per The Sinking City, questa volta evidenziando il loro approccio alla narrazione per immagini e parlando di come affrontano i limiti dell'essere un piccolo studio che lavora su un gioco open world ...

Remnant : From the Ashes : lo shooter survival in terza persona deGli sviluppatori di Darksiders 3 si mostra in un video gameplay : In occasione del PAX West, Perfect World Entertainment e Gunfire Games hanno rilasciato un nuovo video che mostra circa 30 minuti di gioco di Remnant: From the Ashes. Remnant: From the Ashes è un gioco di sopravvivenza in terza persona realizzato dagli sviluppatori di Darksiders 3 ed è ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da creature mitiche.Il gioco promette di offrire ai giocatori, e fino a tre dei loro amici, un'esperienza di gioco ...

Gli sviluppatori di Ride 3 : Xbox One X è una console straordinaria - il gioco sarà splendido e più nitido con l'HDR : Mentre gran parte dei giochi AAA si aspettano di avere funzionalità visive migliorate su Xbox One X e PS4 Pro, anche i titoli più piccoli riprendono questa pratica più frequentemente ormai. Uno di questi giochi è il prossimo titolo di corse Ride 3, sviluppato da Milestone.Recentemente Gamingbolt ha parlato con il team di sviluppo e ha chiesto se il gioco avrebbe avuto qualche miglioramento su Xbox One X e PS4 Pro, e se fosse in programma ...