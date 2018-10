Giulio Tremonti | manovra | ' Il problema non sono i mercati ma i grandi fondi sovrani'

Giulio Tremonti : 'È necessario ponderare le fughe in avanti sull'uscita dall'Euro' : Soppesare bene le fughe in avanti sull' uscita dall'euro , 'perché ci sono delle responsabilità strutturali e i mercati finanziari così come il legislatore devono rendere conto ai pensionati dell'...

Giulio Tremonti : 'La differenza tra me e Giuseppe Conte : io discutevo in anticipo i provvedimenti' : Giulio Tremonti ribatte nero su bianco ad Antonio Polito che sul Corriere della Sera ha scritto: 'Un tempo il ministro Tremonti divenne famoso per portare i suoi provvedimenti in Consiglio in una ...