Giovanni Tria anticipa il rientro a Roma

Paolo Becchi polverizza Giovanni Tria : 'Ecco cosa sarebbe successo con Paolo Savona al suo posto' : Per settimane Paolo Becchi ha parlato del 'golpetto di Sergio Mattarella '. Il divieto imposto dal Colle a Lega e M5s di proporre Paolo Savona come ministero dell'Economia. Alla fine, dopo giorni di caos, è diventato ministro sì, ma degli Affari Ue e i nodi sono venuti al pettine la scorsa settimana, con la telenovela Def .

Giovanni Tria all'Eurogruppo : 'State tranquilli - il rapporto debito-Pil tornerà a scendere dal 2019' : Dopo il braccio di ferro con il Movimento Cinque Stelle e Luigi Di Maio sulla manovra , le dimissioni minacciate e la telefonata di Sergio Mattarella, il ministro Giovanni Tria è andato a Lussemburgo ...

L'assessore del Bilancio Raffaele Paci ha scritto al ministro Giovanni Tria : «Se è finito il periodo dell'austerità e della necessità di ... : «Illustre ministro Tria, Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni ...

Tre spiegazioni non convincenti di Giovanni Tria : La Nota di Aggiornamento Documento di economia e finanza (Nadef) 2018, per quanto reso noto dal Governo, imposta le scelte di politica economica per il 2019 (e prefigura quelle per 2020 e il 2021). Da giovedì scorso è l'argomento istituzionale, sociale ed economico, e continuerà a esserlo per mesi. Non solo perché tutti si aspettano di leggere la Nota al Def di cui a oggi sono stati dati solo alcuni grandi numeri, ma ...

Manovra - Paolo Savona contro Giovanni Tria : nel governo lo scontro sulle cifre - le possibili conseguenze : Il testo definitivo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, quella in cui il governo mette per iscritto che intende aumentare il debito pubblico nei prossimi tre anni, ancora non c'è, nonostante sia stata approvata il 27 settembre a palazzo ...

Marco Travaglio cambia nemico - manganellate a Giovanni Tria : 'Ecco chi è davvero' - brutalizzato : Ha scelto il suo nuovo nemico, Marco Travaglio , e ovviamente è l'uomo che si è opposto a Luigi Di Maio e grillini, perdendo. Il povero Giovanni Tria , ministro dell'Economia dimezzato, passerà giorni pesanti a giudicare dall'ultimo editoriale del direttore del Fatto Quotidiano , che non a caso comincia subito con uno sberleffo: 'Non so voi, ma io sono seriamente ...

Luigi Di Maio - colpo mortale a Giovanni Tria : lo scippo a Palazzo Chigi - su cosa mette le mani il M5s : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sempre più isolato, il Ministero del Tesoro sempre più svuotato. Dopo il durissimo confronto di giovedì sera sul Def con deficit al 2,4% , con il titolare di via XX Settembre a ...

Deficit – PIL al 2 - 4% - ora Giovanni Tria spiega perché non si è dimesso : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria parla al Sole 24 Ore e spiega i motivi per i quali non ha mai minacciato le dimissioni dopo le pressioni di Lega e Movimento 5 Stelle per portare il rapporto fra Deficit PIL al 2,4%: "Il livello di Deficit deciso dà spazio a un piano straordinario di investimenti pubblici".Continua a leggere

Giovanni Tria - prima intervista dopo le 'dimissioni' : 'Perché resto - nel 2019 crescita all'1 - 6%'. Disastro : Finalmente parla Giovanni Tria . dopo due giorni di silenzi e retroscena terrificanti, il ministro dell'Economia esce dal suo isolamento e spiega il Def con deficit al 2,4% che secondo più fonti incrociate l'ha portato a un passo dalle dimissioni . Nell'intervista al Sole 24 Ore c'è però un grosso, ...

Def - Paolo Savona sostituisce Giovanni Tria : 'Vi spiego la manovra - stabilità politica e di bilancio' : Ed è anche una risposta alle preoccupazioni sui conti espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che si oppose proprio a Savona ministro dell'Economia rischiando di far saltare il ...

Luigi Di Maio : 'Piena fiducia in Giovanni Tria - ma ho trovato trabocchetti al ministero dell'Economia' : Tria deve restare al ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. A parole, almeno, la linea resta quella della piena fiducia al titolare del Mef.

Rimpasto di governo - da Giovanni Tria a Giulia Grillo : i ministri che rischiano adesso : A cento giorni dal giuramento e approvata la legge di Bilancio si va verso il Rimpasto di governo, necessario per rinvigorire l'esecutivo. Se Giovanni Tria , nonostante sia stato protagonista del ...

Sergio Mattarella - la telefonata a Giovanni Tria e il precedente del governo Berlusconi col ministro Ruggiero : La cosa che voleva più di tutte Sergio Mattarella era che Giovanni Tria rimanesse al suo posto al ministero dell'Economia. Per il ministro così come per il presidente della Repubblica ci sono stati momenti di grande tensione tra gli attacchi e le minacce di Luigi Di Maio - 'Pretendo che un ministro serio trovi i ...

Manovra - Giovanni Tria e la telefonata con Sergio Mattarella : 'Resto per spirito di patria' : 'Non lascio solo per il bene della nazione, lo faccio per patriottismo - dice in tarda serata il ministro dell'Economia, secondo quanto riporta Repubblica - Si rischierebbe una tempesta finanziaria, ...