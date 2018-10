Giovane ucciso da un cacciatore | l' ultima telefonata al papà | ' Mi hanno sparato'

Giovane ucciso da fucilata durante battuta al cinghiale - AIDAA : “Non ci vengano a raccontare la favola dell’incidente di caccia” : “Ora vada il presidente della Liguria Toti a spiegare ai genitori la morte del ragazzo di diciannove anni ammazzato da una fucilata al petto sparata da un cacciatore mentre il Giovane stava facendo un escursione, vada Toti a spiegare perché un ragazzo che esce di casa può morire cosi, visto che il presidente della Liguria si è vantato con la sua giunta nei giorni scorsi di non aver fatto pagare la tassa per il primo anno di caccia ai nuovi ...

Caccia : Giovane ucciso da fucilata durante battuta al cinghiale : Tragedia questa mattina nell’Imperiese: nel territorio di Apricale un giovane è morto per una fucilata all’addome esplosa da un Cacciatore durante una battuta al cinghiale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, Soccorso Alpino, il 118 e la Croce Azzurra. Allertato anche l’elisoccorso da Cuneo, che ha trasferito l’equipe medica direttamente sul posto, ma per il ...