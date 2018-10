Giornata prevenzione sismica senza geologi | Aliperta | ' Grave lacuna culturale'

Giornata nazionale della prevenzione sismica : evento senza i geologi - “rammarico per l’ennesima occasione perduta” : Il 30 settembre si è tenuta in diverse città italiane la Giornata della prevenzione sismica “Diamoci una scossa!“, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti. L’iniziativa si è sviluppata attraverso incontri divulgativi nelle piazze e sarà seguita, a novembre, da visite tecniche all’interno delle abitazioni private da parte di architetti e ...

Rischio sismico e prevenzione - bagno di folla per la prima Giornata della Prevenzione Sismica. Ghinelli : 'Professionisti a disposizione dei ... : 'Cominciare a parlare di protezione attiva da parte dei cittadini c' è una grande voglia da parte del mondo professionale di aiutare i cittadini a capire se le case dove abitano o gli uffici dove lavorano sono o meno in condizioni di Rischio sismico evidente. Come? Attraverso una sorta di ricognizione,...