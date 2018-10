Giornata nazionale della prevenzione sismica | evento senza i geologi | “rammarico per

Rai : programmazione speciale per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione : La Rai dedicherà una programmazione speciale alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, il prossimo 3 ottobre, giornata istituita per ricordare il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2013 in cui persero la vita 368 persone partite dalla Libia. Il primo appuntamento sarà domenica 30 settembre alle 20.30 su Rai3 con “La difesa della razza – vittime dell’immigrazione”, un ...

Rai - palinsesto speciale per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione : palinsesto Rai speciale in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione: ecco cosa vedremo in tv La Rai dedica una speciale programmazione televisiva in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Ecco cosa vedremo in tv mercoledì 3 ottobre, Giornata istituita per ricordare il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2013 in cui ...

Cina : commercio al centro del discorso del premier Li per la Giornata nazionale : Pechino, 01 ott 04:45 - , Agenzia Nova, - Il primo ministro cinese, Li Keqiang, ha ribadito al paese la fermezza di Pechino di fronte alla politica del "primato statunitense" del... , Cip,

Il 1° Ottobre è la Giornata internazionale del Caffè : l’edizione 2018 è dedicata alle donne : Domani, 1° Ottobre ricorre l’International Coffee Day: l’Organizzazione internazionale del Caffè ha programmato attività e manifestazioni in 77 Paesi associati. L’edizione 2018 è dedicata alle “donne nel Caffè” (Women in Coffee), che si stima gestiscano il 25-35% delle piantagioni. Nonostante rappresentino almeno un quarto dei gestori delle piantagioni, le donne devono affrontare ostacoli maggiori rispetto agli ...

il 1° Ottobre è la Giornata internazionale del Caffè : l’edizione 2018 è dedicata alle donne : Domani, 1° Ottobre ricorre l’International Coffee Day: l’Organizzazione internazionale del Caffè ha programmato attività e manifestazioni in 77 Paesi associati. L’edizione 2018 è dedicata alle “donne nel Caffè” (Women in Coffee), che si stima gestiscano il 25-35% delle piantagioni. Nonostante rappresentino almeno un quarto dei gestori delle piantagioni, le donne devono affrontare ostacoli maggiori rispetto agli ...

Luca Carboni sostiene la Giornata Internazionale del Cuore con una versione (inedita) di «Il mio cuore fa ciock» : «Il mio cuore fa ciock, il mio cuore batte rock. Il mio cuore è allo stop. cuore sotto shock», cantava 25 anni fa, nel 1993, Luca Carboni. Parole che nascono come un inno all’amore, ma che tornano in una nuova (e inedita) versione per uno scopo ben preciso. Il cantautore bolognese ha infatti decisio di prestare voce, sentimenti e cuore (ça va sans dire) per sostenere la nuova campagna Bayer sulla prevenzione delle malattie ...

III Giornata nazionale della Psico-Oncologia : prendere coscienza del tumore è parte integrante della cura : Quando arriva la diagnosi di tumore, un nuovo ingombrante inquilino si insinua nella testa del paziente e della sua famiglia, si chiama “Paura”. Paura che blocca ogni progettualità e cristallizza il tempo nell’attesa dell’esito di esami, terapie e controlli. Per aiutare il paziente a vincere la malattia “con il corpo” ma anche “con la mente”, la riabilitazione psicologica dovrebbe rientrare nel suo percorso di cura, al pari di interventi ...

Diamoci una Scossa! Il 30 Settembre 2018 la prima Giornata nazionale della Prevenzione Sismica : Il terremoto è un evento in nessun modo prevedibile le cui conseguenze sugli edifici e sulle persone possono essere limitate se vengono adottate opportune misure ed interventi volti ad ottimizzare il comportamento strutturale degli edifici. In un territorio, quello Nazionale, caratterizzato da un elevato rischio sismico che raggiunge i suoi massimi livelli nella nostra provincia, risulta fondamentale conoscere il grado di sicurezza delle proprie ...

Il 30 settembre 'Giornata nazionale prevenzione sismica' : Roma, 26 set., Adnkronos/Labitalia, - Circa 500 piazze, 5 milioni di cittadini sensibilizzati e 1 milione di unità abitative coinvolte in visite tecniche informative. Sono questi i numeri e gli ...

Giornata nazionale dello Sport Paralimpico – Roma - Milano e Reggio Calabria ospitano la XII edizione dell’evento : Venerdì 28 settembre la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico a Roma, Milano e Reggio Calabria Saranno Roma, Milano (Fiera) e Reggio Calabria a ospitare, venerdì 28 settembre, la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. Giunta alla XII edizione, l’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di partner come Inail, Fondazione Terzo Pilastro InterNazionale, Eni, Gruppo Mediobanca, Toyota e Rai, ha l’obiettivo di ...

28 ottobre la seconda Giornata nazionale Camminata tra gli olivi : Roma, 26 set., askanews, - Nell'anno dedicato al cibo italiano nel Lazio le Città dell'Olio celebrano il paesaggio e la millenaria cultura dell'olio domenica 28 ottobre con la seconda edizione della ...

Giornata Internazionale della Pace : lo 'sporco' legame tra guerra - distruzione dell'ambiente e specismo - : Insieme all 'equipe dell'Unep , i governi di Russia e Slovacchia e varie ong come Greenpeace , il Wwf, l'Iucn , Unione per la conservazione del mondo, , la Croce Verde Internazionale e il Centro ...

Ricerca - Aisla : 240.000 nella Giornata nazionale sulla Sla : Centoquarantamila euro. E’ quanto è stato raccolto nella giornata nazionale sulla Sla celebrata il 16 settembre in 150 piazze italiane da 300 volontari di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Una cifra che l’associazione utilizzerà per l’Operazione sollievo’, progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di Sla con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che ...

Giornata nazionale sulla SLA : raccolti 240.000 euro : La Giornata Nazionale sulla SLA celebrata il 16 settembre in 150 piazze italiane da 300 volontari di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha raccolto donazioni per 140.000 euro che l’associazione utilizzerà per l’Operazione Sollievo, progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di SLA con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante e di strumenti per ...