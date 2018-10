Giornata Internazionale del Caffè in tour con Virail

Giornata Internazionale caffè - Nespresso sostiene ruolo donne : Roma, 1 ott., askanews, - Nespresso, leader globale nel settore del caffè porzionato, celebra la Giornata internazionale del caffè promuovendo l'uguaglianza di genere e la partecipazione attiva delle ...

Il 1° Ottobre è la Giornata Internazionale del Caffè : l’edizione 2018 è dedicata alle donne : Domani, 1° Ottobre ricorre l’International Coffee Day: l’Organizzazione internazionale del Caffè ha programmato attività e manifestazioni in 77 Paesi associati. L’edizione 2018 è dedicata alle “donne nel Caffè” (Women in Coffee), che si stima gestiscano il 25-35% delle piantagioni. Nonostante rappresentino almeno un quarto dei gestori delle piantagioni, le donne devono affrontare ostacoli maggiori rispetto agli ...

il 1° Ottobre è la Giornata Internazionale del Caffè : l’edizione 2018 è dedicata alle donne : Domani, 1° Ottobre ricorre l’International Coffee Day: l’Organizzazione internazionale del Caffè ha programmato attività e manifestazioni in 77 Paesi associati. L’edizione 2018 è dedicata alle “donne nel Caffè” (Women in Coffee), che si stima gestiscano il 25-35% delle piantagioni. Nonostante rappresentino almeno un quarto dei gestori delle piantagioni, le donne devono affrontare ostacoli maggiori rispetto agli ...

Luca Carboni sostiene la Giornata Internazionale del Cuore con una versione (inedita) di «Il mio cuore fa ciock» : «Il mio cuore fa ciock, il mio cuore batte rock. Il mio cuore è allo stop. cuore sotto shock», cantava 25 anni fa, nel 1993, Luca Carboni. Parole che nascono come un inno all’amore, ma che tornano in una nuova (e inedita) versione per uno scopo ben preciso. Il cantautore bolognese ha infatti decisio di prestare voce, sentimenti e cuore (ça va sans dire) per sostenere la nuova campagna Bayer sulla prevenzione delle malattie ...

Giornata Internazionale della Pace : lo 'sporco' legame tra guerra - distruzione dell'ambiente e specismo - : Insieme all 'equipe dell'Unep , i governi di Russia e Slovacchia e varie ong come Greenpeace , il Wwf, l'Iucn , Unione per la conservazione del mondo, , la Croce Verde Internazionale e il Centro ...

Il 15 settembre si celebra la Giornata Internazionale della democrazia - : Istituita nel 2007 ha lo scopo di far riflettere sullo stato di salute dei sistemi democratici nel mondo al fine di trovare le giuste risposte a sfide emergenti come le migrazioni e il cambiamento climatico

Una tartaruga è per sempre : la sfida green per la Giornata Internazionale per la pulizia delle coste : A sostegno del World Cleanup Day istituito da Let’s Do It! Foundation, SodaStream International LTD. lancia la sfida: partecipare attivamente alla Giornata Internazionale per la pulizia delle coste in programma sabato 15 settembre 2018 e regalarsi una tartaruga marina tatuata per sempre sulla pelle – omaggio di SodaStream. I partecipanti sono invitati a raccontare la loro storia, spiegando perché la lotta contro le bottiglie di plastica ...

Giornata Internazionale BENESSERE SESSUALE/ Ma in Italia è tabù : ecco quando se ne parla col medico... : GIORNATA INTERNAZIONALE BENESSERE SESSUALE, ma in Italia è un tabù: viene considerato un bene "accessorio" e non importante da dedicargli addirittura un evento annuale.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:35:00 GMT)

Giornata Internazionale benessere sessuale/ Ma in Italia è tabù : così si ignora bene "accessorio" : Giornata internazionale benessere sessuale, ma in Italia è un tabù: viene considerato un bene "accessorio" e non importante da dedicargli addirittura un evento annuale.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:11:00 GMT)

Sesso - oggi è la Giornata Internazionale del Benessere sessuale : ma in Italia è ancora tabù : C'è anche un colpevole disinteresse del mondo medico, non a caso non esiste una specifica formazione in sessuologia'. Con un medico si parla di Sesso solo in caso di malattie. È il caso degli uomini, ...

Domani la Giornata Internazionale dell’Orango - è una specie a rischio : Alla vigilia della Giornata Internazionale, l’ONU ha lanciato l’allarme: la sopravvivenza dell’orango è in bilico, in quanto il suo habitat è minacciato dalla deforestazione dovuta ai disboscamenti illegali e all’espansione delle piantagioni di palma da olio. Esistono tre specie di orango, tutte a rischio estinzione e concentrate in due isole del sudest asiatico – Borneo e Sumatra – che danno il nome a due ...

Giornata Internazionale dei mancini - la rivincita della mano sinistra - : Il 13 agosto si celebra la ricorrenza istituita nel 1992 con lo scopo di aumentare la consapevolezza sui vantaggi e svantaggi del mancinismo. Il mondo del design ha dedicato loro una gamma di prodotti per affrontare meglio le mille sfide quotidiane

Giornata Internazionale dei Mancini : da Dürer a Leonardo - i “sinistri” più famosi della storia dell’arte : In passato il Mancinismo era considerato il “marchio del diavolo”, sintomo di eresia e, più tardi, di demenza. Grazie alla scienza oggi sappiamo che non è così e che anzi, la maggior parte dei Mancini sviluppa capacità creative fuori dal comune: i più grandi artisti della storia erano infatti Mancini.Continua a leggere

Grande partecipazione alla Giornata Internazionale della Gioventù di Camini : L'edizione 2018 è dedicata al tema " Safe Spaces for Youth " e si pone l'obiettivo di discutere circa la creazione, in tutto il mondo, di spazi in cui i giovani possano sentirsi più sicuri e liberi ...