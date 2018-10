: La richiesta di ritiro del Presidente #Fontana è irricevibile quanto arrogante. Ricambio la cortesia ribaltando l’i… - c_appendino : La richiesta di ritiro del Presidente #Fontana è irricevibile quanto arrogante. Ricambio la cortesia ribaltando l’i… - NotizieIN : Giochi,Appendino:scelta incomprensibile - massimobalestr1 : Giochi, candidate Milano-Cortina.Ira di Appendino -

"E' una candidatura per noi, si tratta di andare a costruire ed edificare dove non ci sono impianti. Torino era la meno costosa.Chi si assume questa responsabilità dovrà spiegarla al Paese".Così la sindaca di Torino, Chiara,sull'ufficializzazione da parte del Coni della candidatura di Milano e Cortina per idel 2026. "Il Coni porti in votazione i dossiercontinua- la candidatura di Torino è ancora in campo.Si entri nel merito dei dossier e si analizzino i costi in modo analitico",(Di lunedì 1 ottobre 2018)