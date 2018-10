Giochi' 26 | Malagò | ottimista su risultato

Giochi : Zaia "Malagò ha firmato - felici" : ANSA, - VENEZIA, 1 OTT - "Stamattina ho parlato con il presidente del Coni, Malagò, il quale mi ha annunciato ufficialmente la sua firma sull'atto di candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi della ...

Malagò firma : la candidatura italiana per i Giochi 2026 è Milano-Cortina : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente della Lombardia Attilio Fontana. ...

Giochi '26 : Malagò - si può ricompattare : "Torino molla? La parola molla non mi piace", dice il capo dello sport italiano, ribadendo che se il capoluogo piemontese dovesse restare sulla sua posizione di tirarsi indietro dal cartello composto ...

Giochi '26 : Malagò - insistere su 3 città : Il presidente dello sport italiano ha poi ricordato la posizione del governatore piemontese, Sergio Chiamparino e "dagli altri sindaci delle Comunità alpine e montane piemontesi e vediamo se questo ...

Giochi 26 : Malagò - per garanzie c'è tempo : ANSA, - BOLOGNA, 20 SET - "Il Coni aspetta le garanzie, è vero. Ma non è obbligatorio farlo nel giro di pochi giorni, basta che arrivino per gennaio 2019, prima è sufficiente un impegno che qualcuno ...

Giochi '26 : Malagò - in Italia non si riesce neanche a partire : "Negli ultimi 50 anni - ha aggiunto - tutto il mondo sportivo che conta ha avuto una parte in causa nelle vicende olimpiche o perché ha ottenuto l'assegnazione dei Giochi o perché si è candidato. Noi ...

Giochi 26 : Malagò - ora candidatura a due : ANSA, - BOLOGNA, 20 SET - "Fermo restando che continuo a sperare che la candidatura a tre sia recuperabile e il mio appello è notorio e pubblico, ora c'è questa eventualità e il Coni come dovere ...

Giochi 26 : Malagò - parla chi non li vedrà : Malagò, ha parlato così nel suo discorso introduttivo, ringraziando il presidente della federazione sport invernali, Flavio Roda che, al contrario, "è la persona che più di tutti avrebbe dovuto e ...

Malagò prova a riaprire sui Giochi : “Torino può ripensarci. Appendino : si chiarisca chi paga : Il giorno dopo l’annuncio del governo che ha definito «morta» la candidatura olimpica a tre sedi (Torino, Milano e Cortina), il presidente del Coni Giovanni Malagò riapre la partita. Con una candidatura a due «è sicuro che l’Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del governo» spiega Malagò ai microfoni di Radio Anch’io su Rad...

Giochi'26 : Malagò - Governo delude sportivi : Ma anche per un discorso di occupazione, perché il mondo dello sport - ha detto Malagò - è anche uno dei pochi che offre l'opportunità di avvicinarsi alle nuove professioni".

Giochi 2026 - Malagò spera ancora in Torino. Sala : 'Sarà Milano-Cortina - fondi garantiti dalle Regioni' : ... per questa città e per l'Italia, lo dice uno che è spesso all'estero e sente gli umori del mondo su Milano, una città che ha grande reputazione".