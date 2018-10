Giochi Olimpici 2026 | candidate Milano e Cortina mentre resta fuori Torino

Giochi Olimpici invernali 2026 duetto Milano-Cortina : E’ ufficiale. Il Coni ha presentato la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026. Sarà un’abbinata Milano-Cortina. Ad annunciarlo

Olimpiadi Invernali 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...

Olimpiadi 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...

Summit Coree - Moon : “Da Kim ok alle ispezioni”. Candidatura congiunta Nord-Sud per ospitare i Giochi Olimpici 2032 : Non solo Kim Jong-Un “ha acconsentito a permettere ispezioni nucleari e a smantellare per sempre un sito di test e una piattaforma di lancio alla presenza di esperti internazionali”, ma “le due Coree presenteranno anche una Candidatura congiunta per ospitare le Olimpiadi del 2032. Molto emozionante!”. Lo ha scritto su Twitter il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando gli esiti del Summit di Pyongyang tra ...

Bulgaria : presidente Radev discute con Bach - Cio - organizzazione Giochi Olimpici giovanili invernali : ... Bche ha detto durante il colloqui che la Bulgaria è un partner di livello e rispettato nel movimento olimpico, lodando "l'eccellente organizzazione" del paese di tre campionati del mondo in ...

Davide Di Veroli portabandiera - 84 azzurri ai Giochi Olimpici Giovanili : ... Rinaudo Alice; - Pugilato: Millas Naichel, La Piana Martina; - Scherma: Di Veroli Davide, Macchi Filippo, Favaretto Marina; - Sollevamento Pesi: Ficco Cristiano Giuseppe, Imperio Giulia; - Sport ...

L'Indonesia vuole ospitare i Giochi Olimpici del 2032 : L'Indonesia si prevede diventi tra le 10 maggiori economie del mondo entro il 2030. 'Ma abbiamo notizie che altri continenti e altre città si presenteranno - ha detto Bach - la decisione sarà presa ...

Infinita Tania Cagnotto : "Punto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020" : In autunno tornerà ad allenarsi: "Mi piacerebbe un secondo figlio. Magari, sempre se dovessimo qualificarci, dopo Tokyo"

Prof. Ascani. Giochi Olimpici Invernali 2026 in Italia per la cultura sportiva : "We work together" : "La scelta del CONI per la Candidatura per i Giochi Olimpici Invernali 2026, guidata dalla forza motrice del Presidente Malagò, costituirà un fattore di sviluppo e di slancio per lo sport Italiano, con l'obiettivo di far crescere la cultura sportiva dell'Italia, che ne ha bisogno, con una positiva ricaduta economica sul territorio. Come sostenevo quando ero Segretario Generale ...