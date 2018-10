Giochi 2026 | Sala | ora convinciamo il Cio

Giochi 2026 : A.Fontana - Coni ci sostenga : ANSA, - MILANO, 1 OTT - "La cosa importante ora è che si venga scelti: bisogna convincere e cercare di far capire al Comitato olimpico che la nostra proposta è migliore rispetto a tutte le altre ...

Olimpiadi 2026/ Coni - ufficiale la candidatura Milano Cortina per i Giochi invernali - Torino esclusa : Olimpiadi 2026 : ufficiale la candidatura Milano Cortina per i Giochi invernali , Torino esclusa dalla scelta del Coni . La gioia di Fontana e Zaia, arrabbiata Appendino(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Chiamparino : I Giochi del 2026 sulle montagne olimpiche anche senza Torino. Appendino : "Dal Coni scelta incomprensibile" : 'Purtroppo le dichiarazioni del governatore Fontana non mi stupiscono. Avevo già detto tempo addietro che sentivo puzza di bruciato. Per la precisione, quando il sottosegretario Giorgetti aveva ...

Giochi olimpici invernali 2026 duetto Milano-Cortina : E’ ufficiale. Il Coni ha presentato la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 . Sarà un’abbinata Milano-Cortina . Ad annunciarlo

Olimpiadi Invernali 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...