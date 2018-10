Giochi 2026 | Fontana va di corsa | ' L' Italia candida Milano-Cortina'

Giochi invernali 2026 - Fontana : «Italia va con Milano-Cortina» : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta...

“La candidatura italiana per i Giochi 2026 sarà Milano-Cortina” : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente della Lombardia Attilio Fontana. ...

Giochi 2026 - Sala 'decisi andare avanti' : ANSA, - MILANO, 29 SET - "Siamo determinati ad andare avanti, io colgo con molto favore l'idea di incontrarci perché a questo punto bisogna manifestare con chiarezza la volontà di andare avanti e ...

Giochi 2026 : Fontana - Appendino rinunci : ANSA, - MILANO, 27 SET - "Si deve fare una scelta, per il bene dell'Italia sarebbe opportuno che Appendino rinunciasse, che facesse il sacrificio che ha fatto Milano all'inizio quando si era candidata ...

Giochi 2026 - Salvini : "Proposta ci sarà" : Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura, ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza". E aggiunge: "Una proposta olimpica italiana ci sarà.

Olimpiadi 2026 - Salvini non si arrende : “farò di tutto per organizzare i Giochi in Italia” : Il Ministro dell’Interno ha confermato di voler portare in Italia le Olimpiadi Invernali del 2026 “A me piaceva l’idea di un’Olimpiade italiana, un’olimpiade di tutte le Alpi e le Dolomiti… ma qualcuno ha avuto paura… non ho perso la speranza, una proposta olimpica italiana ci sarà. Io farò di tutto per fare le Olimpiadi invernali in Italia…“. Lo ha detto Matteo Salvini ospite di ...

Giochi 2026 - Giorgetti : "Vicenda chiusa" : Queste le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a margine di Atreju 2018.

Giochi 2026 - Giorgetti : "Vicenda chiusa" : 19.36 Ulteriore presa di posizione sulle candidature ai Giochi invernali 2026. "Ho già detto che per me la vicenda è chiusa. La scorsa settimana ho mandato una bozza di protocollo d'intesa alle tre città, chiedendo di sottoscriverla. Se la sottoscrivono può rinascere,ma mi sembra che non siano intenzionati a farlo e quindi la vicenda è chiusa". Queste le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo ...