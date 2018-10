Gigi D’Alessio sulla Tatangelo | “Con lei va tutto bene | ma…”

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo : “Va tutto bene - ma non la sposo” : Matrimonio in vista per la coppia Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? Ecco le dichiarazioni del cantautore napoletano in merito al lieto evento Dopo un periodo di grande difficoltà, la storia d’amore tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo procede a gonfie vele, ma al momento non c’è nessun matrimonio all’orizzonte. A rivelarlo durante un’intervista rilasciata a Novella 2000 è stato proprio il cantautore napoletano. ...

“Con Anna Tatangelo”. Gigi-boom! Prima le voci - poi la conferma : ora la verità di D’Alessio : Hanno rischiato di perdersi per davvero, ma nel giro di un anno Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono riusciti a ricucire il loro rapporto e tornare ad amarsi come un tempo. Il cantante neo-melodico e l’ex giudice di X-Factor, dopo mesi di tira e molla, avevano deciso di separarsi di comune accordo. I due, ufficialmente insieme dal dicembre 2006, avevano dato alla luce il figlio Andrea nel marzo del 2010. A distanza di sette anni, però, ...

Festival di Sanremo 2019/ Cast e Big in gara : Gigi D’Alessio in coppia? Ecco tutti i potenziali nomi : Nonostante manchino ancora alcuni mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2019, sono emerse già le prime indiscrezioni sul possibile Cast che potrebbe calcare il palcoscenico.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Gigi D’Alessio conferma le nozze con Anna Tatangelo : Gigi D’Alessio conferma il ritorno di fiamma con Anna Tatangelo e le nozze imminenti. Il cantante è stato ospite del Wind Summer Festival condotto da Ilary Blasi. Nel corso della serata la presentatrice ha deciso di fare una domanda sulla sua vita privata a Gigi D’Alessio. L’artista ha risposto sinceramente, affermando che è innamorato della Tatangelo e che la sposerà. “Sì, mi sposerò. Ma non ancora – ha confermato ...

Gigi D’Alessio conferma : 'mi sposerò' : Ospite a sorpresa del Wind Summer Festival, che l'ha visto esibirsi con un medley delle sue principali hit, Gigi D’Alessio è immancabilmente tornato a parlare della propria storia d'amore con Anna Tatangelo.Tallonato dalla conduttrice Ilary Blasi, che senza peli sulla lingua gli ha chiesto se e quando i due si sposeranno, Gigi ha alla fine ceduto.prosegui la letturaGigi D’Alessio conferma: 'mi sposerò' pubblicato su Gossipblog.it 17 ...

Gigi D’Alessio al Wind Summer Festival : “Sì - mi sposerò” : Il matrimonio tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ci sarà: la conferma al Wind Summer Festival Gigi D’Alessio è tornato in tv. Ospite della finale del Wind Summer Festival, il cantante si è esibito in un medley delle sue canzoni più famose. E non si è tirato indietro davanti alla domanda scomoda della conduttrice Ilary […] L'articolo Gigi D’Alessio al Wind Summer Festival: “Sì, mi sposerò” proviene da Gossip e ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in matrimonio? No - tutto smentito! : Pare che il matrimonio tra Gigi D’Alessio e la Tatangelo non si farà Avevamo parlato qualche settimana fa di un imminente matrimonio tra la Tatangelo e Gigi D’Alessio (LEGGI QUI), ma adesso quando tutto sembrava prendere conferme arriva la smentita. Sembrava che la crisi fosse stata superata del tutto e le indiscrezioni sul web parlavano già di un prossimo matrimonio che sarebbe stato celebrato molto presto, eppure una nuova ...

Gigi D’Alessio : Ecco Perchè Non Sposo Anna Tatangelo! : Gigi D’Alessio si apre e parla in un’intervista, della sua crisi con Anna Tatangelo. Il cantante napoletano spiega anche per quale motivo non sposa la sua compagna. Svelata la verità! Gigi D’Alessio si è lasciato andare ad una lunga confessione rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” nella quale ha raccontato della crisi avuta con Anna Tatangelo. Attualmente i due cantanti hanno superato le incomprensioni e ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in matrimonio? No - tutto smentito! : Pare che il matrimonio tra Gigi D’Alessio e la Tatangelo non si farà Avevamo parlato qualche settimana fa di un imminente matrimonio tra la Tatangelo e Gigi D’Alessio (LEGGI QUI), ma adesso quando tutto sembrava prendere conferme arriva la smentita. Sembrava che la crisi fosse stata superata del tutto e le indiscrezioni sul web parlavano già di un prossimo matrimonio che sarebbe stato celebrato molto presto, eppure una nuova ...

Gigi D’Alessio : «Io e Anna Tatangelo stiamo di nuovo insieme» : Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Gigi D’Alessio, 50 anni, Anna Tatangelo, 31, fanno parte di questa categoria. Sembra infatti che negli ultimi mesi i cantanti siano riusciti ad appianare divergenze e distanze. L’estate 2018 così i due, genitori di Andrea, l’hanno trascorsa insieme. LEGGI ANCHEJennifer Lopez mai così innamorata (di Alex Rodriguez) «Ora stiamo insieme, e meglio di prima. Anche perché ...

“Si sposano?!”. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo - matrimonio in arrivo? Lui ‘gela’ tutti : Una storia d’amore mai banale, fin dal principio. Gigi e Anna, D’Alessio e Tatangelo. Da tredici anni conquistano le prime pagine dei giornali di cronaca rosa: il gossip su di loro è sempre molto caldo. Fin dal 2005 quando il cantante napoletano decise di troncare con la moglie e intraprendere una nuova avventura amorosa: una storia chiacchierata, specie per la differenza d’età tra i due protagonisti, ma che ha dato luce a una ...

Gigi D’Alessio smentisce il matrimonio con Anna Tatangelo : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio rimandano il matrimonio Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme. Finalmente la notizia che i fan della coppia aspettavano da un anno è finalmente arrivata. La riconciliazione è avvenuta durante le vacanze in Sardegna tra la fine di luglio e gli inizi di agosto. In alcune foto, un elemento ha attirato subito l’attenzione: l’anello di fidanzamento che la Tatangelo non indossava ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non si sposano : la verità del cantante : Gigi D’Alessio parla della crisi con Anna Tatangelo e del matrimonio: tutta la verità Gigi D’Alessio è tornato a parlare del suo attuale rapporto con Anna Tatangelo. La coppia ha vissuto un periodo di crisi nera per un lungo tempo e ora è tornato finalmente il sereno. Il settimanale Oggi ha addirittura iniziato a parlare […] L'articolo Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non si sposano: la verità del cantante proviene da ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo - insieme ‘meglio di prima’ : Dopo tanti rumor e indiscrezioni, Gigi D’Alessio rompe il silenzio circa il ritorno di fiamma con Anna Tatangelo nel numero di Tv sorrisi e canzoni in edicola martedì 4 settembre. Una fiamma che, per la verità, non si è mai spenta come spiega il cantante: “In realtà ci eravamo solo allontanati per un periodo. Ora stiamo insieme, e meglio di prima. Anche perché Anna un altro come me dove lo trova?”. Perché Gigi D’Alessio e ...