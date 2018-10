Giappone | tifone Trami | 2 morti e 100 feriti | caos trasporti

Tifone Trami sul Giappone - 84 feriti e 750mila case senza luce : L'atteso Tifone Trami ha colpito il Giappone domenica sera vicino alla città di Osaka con raffiche di vento fino a 216 km orari. Almeno 84 persone sono state ferite in modo lieve, mentre oltre 750mila ...

Tifone Giappone : un morto e 64 feriti : 23.59 Un uomo morto, una donna dispersa, 84 feriti, evacuazione consigliata per 1,5 milioni di abitanti, più di 1.000 voli cancellati e i treni veloci sono rimasti in stazione per il Tifone Trami,che si è abbattuto sul Giappone del Sud. A Okinawa e a Kyushu mezzo milione di case sono rimaste senza elettricità. A Osaka l'aeroporto è stato chiuso. Il Tifone è accompagnato da raffiche che arrivano fino ai 216 chilometri orari.

Giappone : il tifone Trami avanza - 56 feriti e 1.5 milioni di evacuati : Il tifone Trami ha investito nelle scorse ore il Giappone meridionale causando almeno 56 feriti e costringendo all’evacuazione 1,5 milioni di abitanti. A Okinawa e a Kyushu mezzo milione di case sono rimaste senza corrente elettrica. Il tifone è accompagnato da raffiche di vento da 216 km/h. Si registrano al momento 46 feriti sull’isola di Okinawa e altri 10 a Kagoshima, sull’isola di Kyushu. L’agenzia meteorologica ...

Giappone : il potente tifone Trami si dirige verso Tokyo - evacuate decine di migliaia di persone : Il potente tifone Trami sta generando danni e disagi in Giappone: treni e aerei sono fermi anche nell’area di Tokyo, dove sono attese piogge torrenziali e forti raffiche di vento. Molti voli sono stati cancellati negli aeroporti principali, anche in quelli di Tokyo Narita e Haneda. Secondo quanto riportato dall’emittente NHK, un ordine di evacuazione è stato diramato in riferimento a decine di migliaia di persone residenti in una ...

Giappone - arriva tifone Trami : 17 feriti : 23.28 Giappone pronto al passaggio del tifone Trami, il numero 24 della stagione,che viaggia a 216 Km/h e ha già causato 17 feriti, nell'isola di Okinawa, a sud dell'Arcipelago. L'Agenzia meteo nazionale ha avvisato di forti venti, mareggiate e ampie precipitazioni, attesi sul versante centro occidentale del Paese. L'aeroporto Kansai,già colpito da un fenomeno di simili proporzioni a inizio mese,sarà chiuso da domani fino all'alba di lunedì. ...

Giappone - tifone Trami si avvicina ad arcipelago : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il tifone Trami si abbatte sul Giappone : 17 feriti a Okinawa - 200 abitazioni senza elettricità : Il potente tifone Trami ha provocato 17 feriti sull’isola di Okinawa, nel sudovest del Giappone: lo hanno reso noto le autorità. Con raffiche di vento fino a 216 km/h dovrebbe successivamente raggiungere l’isola principale di Honshu e provocare pesanti disagi in diverse regioni fino a lunedì. Circa 700 persone sono state evacuate a Okinawa e oltre 200mila abitazioni sono senza elettricità, ha riportato l’emittente pubblica Nhk. ...

Giappone : il tifone Trami si abbatte su Okinawa - 5 feriti e 600 evacuati : Il tifone Trami si è abbattuto nelle scorse ore sull’isola meridionale Giapponese di Okinawa: con raffiche a 216 km/h, ha causato almeno 5 feriti e l’evacuazione di 600 persone. L’emittente pubblica Nhk ha riportato la cancellazione di almeno 386 voli nel Giappone occidentale e interruzioni di elettricità per 121mila utenze. Secondo l’Agenzia meteorologica nazionale nelle prossime ore il tifone dovrebbe raggiungere la ...

Il tifone Trami minaccia Giappone : “landfall” atteso sabato a Okinawa : Il potente tifone Trami si dirige verso il Giappone, in direzione delle isole dell’estremo sud, e dovrebbe poi proseguire il suo tragitto nel fine settimana verso le principali isole dell’arcipelago: le autorità locali hanno allertato la popolazione in riferimento ai rischi legati al vento (onde alte e crolli di costruzioni fragili) e alle piogge (inondazioni e frane). Trami è il 24° tifone dell’anno in Asia e l’ultimo ...

Giappone - allerta massima : in arrivo il potente tifone Trami - investira' tutto il Paese : massima allerta in Giappone, in arrivo il tifone Trami. Si temono danni gravi e inondazioni. Autunno da dimenticare in Giappone sia per i terremoti e che il maltempo a tratti davvero estremo. Dopo...

Il tifone Trami minaccia il Giappone : Il tifone Trami dopo aver raggiunto la massima categoria (cat5 con vento oltre 250km/h) ad ovest di Taiwan e le Isole Filippine si dirige verso nord /nord-est come cat 3/4( con venti fin 200km/h) verso il Giappone a partire dalle sue isole poste più a sud, Ryukyu e soprattutto Okinawa per Sabato. in grafica il percorso del tifone Notevoli le immagini di Trami come CAT 4/5 con venti fin 260km/h. L’astronauta Alexander Gerst ha ...

Giappone - tifone Jebi : riapre l’aeroporto del Kansai : Dopo la chiusura a seguito del passaggio del tifone Jebi, è stata riaperta questa mattina una delle due piste dell’Aeroporto internazionale del Kansai, il terzo maggiore scalo aeroportuale del Giappone. L’aeroporto, costruito su un’isola artificiale nella Baia di Osaka, è rimasto semisommerso a causa del ciclone, il più violento abbattutosi sul Paese negli ultimi 25 anni. Lo scalo riprenderà la sua attività con circa 40 voli ...

Tifone Jebi e terremoto a Hokkaido : pochi danni per il settore delle auto in Giappone : Nonostante le conseguenze del Tifone Jebi e le forti scosse di terremoto che hanno colpito Hokkaido, l’industria automobilistica Giapponese ha subito pochi danni e sta riavviando la produzione in quasi tutti gli impianti che erano stati fermati nei giorni scorsi. Toyota, ad esempio, aveva chiuso 11 delle sue fabbriche prima dell’arrivo del Tifone, annullando i turni serali: la produzione ripartirà a pieno regime entro domani. Anche ...

Giappone - allagamenti e blackout per il tifone Jebi : l’aeroporto del Kansai verso la riapertura del Terminal 1 : A seguito di danni e blackout causati dal tifone Jebi, l’operatore dell’aeroporto internazionale del Kansai, in Giappone, ha reso noto che punta ad aprire parzialmente il secondo Terminal questa settimana: dalla data della chiusura il numero di voli domestici si è ridotto del 70%, e quello dei voli internazionali del 90%. Il Terminal 1 è stato chiuso per via dell’allagamento della pista e dei sotterranei, mentre il Terminal 2 ...