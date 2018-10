Giappone | il tifone Trami si abbatte sul Paese | due morti | 100 feriti e vento a più di

Giappone : tifone Trami; bilancio sale a 2 morti e 100 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tifone Trami in Giappone - due morti e 750mila case senza elettricità - : Raffiche di vento fino a 216 chilometri orari hanno provocato disagi al trasporto ferroviario e aereo con oltre 1000 voli cancellati nel weekend e altri 180 lunedì. Chiusi per quasi 24 ore anche l'...

Giappone - tifone Trami : 2 morti e 100 feriti - caos trasporti : Il 24° tifone della stagione, Trami, ha investito nelle scorse ore il Giappone, provocando 2 morti e circa 100 feriti. Ha attraversato le regioni centro-occidentali dell’arcipelago per poi dirigersi a est sul versante settentrionale dell’Honshu, lambendo anche Tokyo, per poi riversarsi sul Pacifico. Il tifone ha anche provocato l’interruzione dell’elettricità per 450mila utenze nella periferia occidentale della capitale, ...

Tifone Trami sul Giappone - 84 feriti e 750mila case senza luce : L'atteso Tifone Trami ha colpito il Giappone domenica sera vicino alla città di Osaka con raffiche di vento fino a 216 km orari. Almeno 84 persone sono state ferite in modo lieve, mentre oltre 750mila ...

Tifone Giappone : un morto e 64 feriti : 23.59 Un uomo morto, una donna dispersa, 84 feriti, evacuazione consigliata per 1,5 milioni di abitanti, più di 1.000 voli cancellati e i treni veloci sono rimasti in stazione per il Tifone Trami,che si è abbattuto sul Giappone del Sud. A Okinawa e a Kyushu mezzo milione di case sono rimaste senza elettricità. A Osaka l'aeroporto è stato chiuso. Il Tifone è accompagnato da raffiche che arrivano fino ai 216 chilometri orari.

Giappone : il tifone Trami avanza - 56 feriti e 1.5 milioni di evacuati : Il tifone Trami ha investito nelle scorse ore il Giappone meridionale causando almeno 56 feriti e costringendo all’evacuazione 1,5 milioni di abitanti. A Okinawa e a Kyushu mezzo milione di case sono rimaste senza corrente elettrica. Il tifone è accompagnato da raffiche di vento da 216 km/h. Si registrano al momento 46 feriti sull’isola di Okinawa e altri 10 a Kagoshima, sull’isola di Kyushu. L’agenzia meteorologica ...

Giappone : il potente tifone Trami si dirige verso Tokyo - evacuate decine di migliaia di persone : Il potente tifone Trami sta generando danni e disagi in Giappone: treni e aerei sono fermi anche nell’area di Tokyo, dove sono attese piogge torrenziali e forti raffiche di vento. Molti voli sono stati cancellati negli aeroporti principali, anche in quelli di Tokyo Narita e Haneda. Secondo quanto riportato dall’emittente NHK, un ordine di evacuazione è stato diramato in riferimento a decine di migliaia di persone residenti in una ...

Giappone - arriva tifone Trami : 17 feriti : 23.28 Giappone pronto al passaggio del tifone Trami, il numero 24 della stagione,che viaggia a 216 Km/h e ha già causato 17 feriti, nell'isola di Okinawa, a sud dell'Arcipelago. L'Agenzia meteo nazionale ha avvisato di forti venti, mareggiate e ampie precipitazioni, attesi sul versante centro occidentale del Paese. L'aeroporto Kansai,già colpito da un fenomeno di simili proporzioni a inizio mese,sarà chiuso da domani fino all'alba di lunedì. ...

Il tifone Trami si abbatte sul Giappone : 17 feriti a Okinawa - 200 abitazioni senza elettricità : Il potente tifone Trami ha provocato 17 feriti sull’isola di Okinawa, nel sudovest del Giappone: lo hanno reso noto le autorità. Con raffiche di vento fino a 216 km/h dovrebbe successivamente raggiungere l’isola principale di Honshu e provocare pesanti disagi in diverse regioni fino a lunedì. Circa 700 persone sono state evacuate a Okinawa e oltre 200mila abitazioni sono senza elettricità, ha riportato l’emittente pubblica Nhk. ...

Giappone : il tifone Trami si abbatte su Okinawa - 5 feriti e 600 evacuati : Il tifone Trami si è abbattuto nelle scorse ore sull’isola meridionale Giapponese di Okinawa: con raffiche a 216 km/h, ha causato almeno 5 feriti e l’evacuazione di 600 persone. L’emittente pubblica Nhk ha riportato la cancellazione di almeno 386 voli nel Giappone occidentale e interruzioni di elettricità per 121mila utenze. Secondo l’Agenzia meteorologica nazionale nelle prossime ore il tifone dovrebbe raggiungere la ...

Il tifone Trami minaccia Giappone : “landfall” atteso sabato a Okinawa : Il potente tifone Trami si dirige verso il Giappone, in direzione delle isole dell’estremo sud, e dovrebbe poi proseguire il suo tragitto nel fine settimana verso le principali isole dell’arcipelago: le autorità locali hanno allertato la popolazione in riferimento ai rischi legati al vento (onde alte e crolli di costruzioni fragili) e alle piogge (inondazioni e frane). Trami è il 24° tifone dell’anno in Asia e l’ultimo ...

Giappone - allerta massima : in arrivo il potente tifone Trami - investira' tutto il Paese : massima allerta in Giappone, in arrivo il tifone Trami. Si temono danni gravi e inondazioni. Autunno da dimenticare in Giappone sia per i terremoti e che il maltempo a tratti davvero estremo. Dopo...

Il tifone Trami minaccia il Giappone : Il tifone Trami dopo aver raggiunto la massima categoria (cat5 con vento oltre 250km/h) ad ovest di Taiwan e le Isole Filippine si dirige verso nord /nord-est come cat 3/4( con venti fin 200km/h) verso il Giappone a partire dalle sue isole poste più a sud, Ryukyu e soprattutto Okinawa per Sabato. in grafica il percorso del tifone Notevoli le immagini di Trami come CAT 4/5 con venti fin 260km/h. L’astronauta Alexander Gerst ha ...