Gianfranco D' Angelo | Non posso vivere con 2mila euro di pensione Ho lavorato

(Di lunedì 1 ottobre 2018) "Con duemiladial mese nonsoprav".D'ha 82 anni e calca i palchi e i set d'Italia da più di 50. Durante l'ultima puntata di Domenica Live le sue esternazioni hanno scatenato la polemica degli utenti di Twitter. "Lavoro da 60 anni, ma quello che percepisco non è niente rispetto a quello che pensavo di meritare, devo continuare a lavorare perché i soldi non bastano", ha detto l'attore romano. "Mia suocera prende 600e non va in Tv a lamentarsi" rispondono su Twitter. Un'altra utente lo attacca: "Mia nonna lavora da tutta la vita e ne prende 400".D'prende circa 2000al mese di. Afferma che questa somma non è abbastanza per potersi mantenere. Mia nonna prende 400al mese e lavora da tutta la vita. Per favore, non prendiamoci in giro. #domenicalive — Elisa (@elisareggi_) ...