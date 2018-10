Gf Vip | Stefano Sala rivela di aver passato la notte con Benedetta Mazza

GF Vip : Stefano Sala e Benedetta Mazza hanno passato la notte insieme : Stefano Sala e Benedetta Mazza: incontro intimo prima del Grande Fratello Vip È iniziata da una settimana la terza edizione del Grande Fratello Vip, ma già sono tanti pettegolezzi a proposito dei nuovi concorrenti. Uno in particolare sta tenendo banco nelle ultime ore sui social. Qualche settimana fa il settimanale Spy ha lanciato un vero e proprio scoop su due concorrenti del reality più spiato d’Italia. Stefano Sala e Benedetta Mazza ...

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala racconta del flirt con Benedetta Mazza : Tempo di rivelazioni nella casa del Grande Fratello Vip 3. In caverna il modello Stefano Sala ha fatto coming out su un accadimento che gli è successo qualche tempo fa con una ragazza presente nel programma. Ecco cosa ha detto ai coinquilini: Circa un anno e mezzo fa sono andato a fare una serata a Milano, e sono rimasto a dormire a casa di un’amica. Avevamo bevuto qualche bicchiere in più quindi ero abbastanza alticcio, e quando siamo ...

STEFANO SALA/ Video - nei discorsi notturni la figlia Sofia e l'ex fidanzata Dayne Mello (Grande Fratello Vip) : STEFANO SALA nella casa del Grande Fratello Vip parla di sua figlia Sofia, cui è molto legato, ma anche del rapporto con la sua ex Dayane Mello. Dovrà salvarsi dalla nomination(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Temptation Island Vip – Stefano Bettarini umilia la compagna Nicoletta Larini : Stefano Bettarini sa della richiesta falò ed esplode umiliando la compagna “Non capisco dove voglia arrivare a 46 anni. Voglio il falò di confronto, adesso!” Nicoletta Larini è davvero determinata a chiedere il falò di confronto anticipato con Stefano Bettarini e chiede alla produzione che venga comunicata al suo fidanzato la decisione presa. Simona Ventura raggiunge allora il villaggio dei fidanzati per svelare al gruppo che una ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura e il falò di Stefano Bettarini : 'I miei occhi non mentivano' : 'Come ho fatto? Sa che me lo sono chiesto anch'io?', Simona Ventura nella scorsa puntata di ' Temptation Island vip ' ha assistito al confronto, duro, fra suo ex, Stefano Bettarini e l'attuale, e ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura : "Stefano Bettarini? I nostri figli fan di questo momento di pace" : Sul numero di Spy in edicola da venerdì 28 settembre, Simona Ventura parla per la prima volta del successo di “Temptation Island vip”, dove ha avuto a che fare anche con le liti fra il suo ex marito, Stefano Bettarini, e la giovane fidanzata, Nicoletta Larini. «Come ho fatto? Sa che me lo sono chiesto anch’io?», confessa la Ventura. «Mi sono resa conto di aver fatto un grande esercizio mentale e psicologico. I miei occhi non mentivano. C’era ...

Dopo Temptation Island Vip - Stefano Bettarini è stato sommerso di offese. Il figlio lo difende. Leggi il suo post : Il falò di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini a Temptation Island Vip ha attirato molte critiche a causa di alcune L'articolo Dopo Temptation Island Vip, Stefano Bettarini è stato sommerso di offese. Il figlio lo difende. Leggi il suo post proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Riassunto Temptation Island Vip : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini escono insieme : La seconda puntata di Temptation Island Vip 2018, trasmessa ieri 25 settembre su Canale 5, ha sancito la decisione finale di un'altra coppia, dopo che gia' la scorsa settimana avevano dato il loro addio al programma Marcella e Fabio Esposito [VIDEO]. A chiedere il falò di confronto è stata Nicoletta Larini, delusa per i video riguardanti il fidanzato Stefano Bettarini, fin troppo amichevole con le sue belle tentatrici. Simona Ventura si è così ...

Temptation Island Vip : il falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta… e Simona Ventura – Video : Simona Ventura - Temptation Island Vip Il triangolo (televisivo) Simona Ventura-Stefano Bettarini-Nicoletta Larini è arrivato al capolinea. La seconda puntata di Temptation Island Vip ha visto la coppia di fidanzati affrontare e superare il falò di confronto anticipato, sotto lo sguardo, le facce, l’imbarazzo e i sorrisi trattenuti della conduttrice. A chiedere il confronto prima dei 21 giorni canonici richiesti dal programma è Nicoletta, ...

