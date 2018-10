Gf Vip | retroscena bomba | notte insieme per due concorrenti prima del reality

I Retroscena di Blogo : anche la Marchesa D'Aragona in corsa per il cast del Grande Fratello Vip 3 : Prosegue la definizione del cast dell'edizione 2018 del Grande Fratello vip in partenza lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. Da queste colonne vi avevamo anticipato la presenza nel cast del reality show condotto dalla bella e brava Ilary Blasi di Francesco Monte, Maurizio Battista, le "Donatella" Giulia e Silvia Provvedi, Fabio Basile, Enrico Silvestrin, Martina Hamdy, Eleonora Giorgi, Lisa Fusco, Ivan Cattaneo, Jane ...

I Retroscena di Blogo : Anche la Marchesa D'Aragona in corsa per il cast del Grande fratello Vip 3 : Prosegue la definizione del cast dell'edizione 2018 del Grande fratello vip in partenza lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. Da queste colonne vi avevamo anticipato la presenza nel cast del reality show condotto dalla bella e brava Ilary Blasi di Francesco Monte, Maurizio Battista, le "Donatella" Giulia e Silvia Provvedi, Fabio Basile, Enrico Silvestrin, Martina Hamdy, Eleonora Giorgi, Lisa Fusco, Ivan Cattaneo, Jane ...

Grande Fratello Vip : rivelato un retroscena su Walter Nudo : Walter Nudo al GF Vip: ecco perchè partecipa L’Estate è finita, e la stagione televisiva è ormai ai nastri di partenza. Inutile negare, che c’è tantissima attesa da parte degli spettatori da casa per seguire la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip in partenza Lunedì 24 Settembre su Canale 5. Ovviamente al timone del reality vip ci sarà ancora Ilary Blasi, fresca del Grande successo ottenuto in questi ultimi mesi con Le Iene, ...

I Retroscena di Blogo : Grande Fratello Vip 3 - gli appuntamenti tv e le ultime sui concorrenti : E' in moto la macchina del Grande Fratello 3 vip che in questi giorni sta ultimando la preparazione in vista della partenza del programma che -vi possiamo confermare- sarà lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. I Retroscena di Blogo: Il cast del Grande Fratello Vip 2018 prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Grande Fratello Vip 3, gli appuntamenti tv e le ultime sui ...

I Retroscena di Blogo : Il cast del Grande fratello Vip 2018 : Fioccano le indiscrezioni sul web rispetto al cast della prossima edizione del Grande fratello Vip, la numero 3 in partenza prossimamente su Canale 5. Il programma, che sarà guidato ancora una volta da Ilary Blasi, sta vivendo proprio in queste ore la chiusura del suo cast e qui su TvBlog vediamo di dare un po' di ordine rispetto a tutto ciò che si è scritto e che si è detto nelle ultime settimane su chi varcherà la porta rossa di ...

Valeria Marini a Temptation Island Vip : svelato un retroscena : Temptation Island Vip: Valeria Marini stabilisce subito un record Tra poco più di un mese inizierà ufficialmente la primissima edizione di Temptation Island Vip. Tante le coppie, che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore, tra le quali quella composta da Patrick Baldassari e Valeria Marini. E proprio quest’ultima, non appena ha messo piede in Sardegna, ha già fatto molto discutere. La ragione? Il settimanale Chi ha rivelato in ...

Temptation Island Vip - la data di partenza slitta. Ecco tutti i retroscena : Sono iniziate ieri le riprese della prima edizione di Temptation Island Vip e le sei coppie sono già sbarcte sulla spiaggia della tentazione in Sardegna.Al timone del programma c'è Simon Ventura, mentre le sei coppie sono: Stefano Bettarini, ex marito di Ventura, con la sua giovanissima fidanzata Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga (figlio del ...

I Retroscena di Blogo : Temptation Island Vip da ottobre su Canale 5 : Quella in programma è la prima versione vip del reality show dell'estate. Temptation Island vivrà uno sdoppiamento e nelle prossime settimane sbarcherà nella prima serata di Canale5 con una nuovissima versione vip.Dopo un'estate fatta di grandi successi con la sua versione "nip" condotta da Filippo Bisciglia, il programma prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi torna con una edizione fatta di sei coppie vip che metteranno alla ...

I Retroscena di Blogo : Temptation island Vip da ottobre su Canale 5 : Quella in programma è la prima versione vip del reality show dell'estate. Temptation island vivrà uno sdoppiamento e nelle prossime settimane sbarcherà nella prima serata di Canale5 con una nuovissima versione vip.Dopo un'estate fatta di grandi successi con la sua versione "nip" condotta da Filippo Bisciglia, il programma prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi torna con una edizione fatta di sei coppie vip che metteranno alla ...

GF Vip 2018 - il retroscena : "Eleonora Giorgi nel cast dopo settimane di tira e molla" : L'attrice simbolo degli anni '80 arriva nella Casa più spiata d'Italia. Il reality va in onda a fine settembre su Canale 5

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte e Antonella Elia - destino comune : il retroscena dietro il provino : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: da Alberico Lemme a Francesco Monte, i papabili concorrenti e un'indiscrezione sul provino di Antonella Elia...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 03:05:00 GMT)

I Retroscena di Blogo : Il mercatino dei cast di Tale e quale & Grande fratello Vip : Vendesi, cercasi, affaroni, comprasi, eccezionale vendita, affittasi, acquistasi, occasionissima. No, non siamo alla prima puntata della nuova edizione di Portobello, in partenza su Rete 1 a fine ottobre con Antonella Clerici e Carlotta Mantovan, ma a ciò che pare sia successo dalle parti dove sono avvenuti i provini di due programmi televisivi di successo. prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Il mercatino dei cast di Tale e quale ...

I Retroscena di Blogo : Il mercatino dei cast di Tale e quale & Grande fratello Vip : Vendesi, cercasi, affaroni, comprasi, eccezionale vendita, affittasi, acquistasi, occasionissima. No, non siamo alla prima puntata della nuova edizione di Portobello, in partenza su Rete 1 a fine ottobre con Antonella Clerici e Carlotta Mantovan, ma a ciò che pare sia successo dalle parti dove sono avvenuti i provini di due programmi televisivi di successo. I camerini ed i corridoi degli Studios della Tiburtina possono diventare aree di ...