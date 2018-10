GF Vip | nessuna squalifica per Ivan Cattaneo dopo la frase sessista

lanostratv

: RT @gabry68695082: Nessuna ha sospettato che fossi senza mutandine..... Gabry blog ???? - mogliinfedeli : RT @gabry68695082: Nessuna ha sospettato che fossi senza mutandine..... Gabry blog ???? - FiammaG2 : RT @gabry68695082: Nessuna ha sospettato che fossi senza mutandine..... Gabry blog ???? - carla_milf : RT @gabry68695082: Nessuna ha sospettato che fossi senza mutandine..... Gabry blog ???? -

(Di lunedì 1 ottobre 2018)al Grande Fratello Vip:espulsione per il cantantenon è statotoche si è lasciato andare ad una considerazione aberrante sulle donne: “Rifiutare una donna è peggio che violentarla. Se la violenti almeno lei si sente oggetto di desiderio”. Un’affermazione che ha generato indignazione; parole forti che hanno lasciato attoniti i suoi inquilini della Caverna e il web ha già ha processato e condannato. Il cantautore ha cercato di giustificare la suama non ha fatto altro che peggiorare la sua posizione: a nulla è servito che puntualizzasse poi che abusare di una donna è un fatto gravissimo. La produzione del Grande Fratello Vip non ha presoposizione a riguardo. Dato che lasta ormai rimbalzando sui media, compreso i social, sembra strano che gli autori del reality non hanno deciso di spulciare nei ...