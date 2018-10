GF Vip 3 nomination | Jane e Ivan Cattaneo al televoto | 1 ottobre

Grande Fratello Vip 2018 - diretta seconda puntata : nomination da record e ingresso di Lory Del Santo : La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 , in onda su Canale 5 è già ricca di colpi di scena. Su Leggo.it seguiremo la diretta minuto per minuto in attesa dell'attesissimo ingresso di Lory De ...

Grande Fratello Vip 2018 - seconda puntata/ Diretta ed eliminato : dieci concorrenti in nomination - chi uscirà? : Grande Fratello Vip 2018 , Diretta seconda puntata : il primo eliminato , l'ingresso di Lory Del Santo, nuove nomination e tante sorprese in questo nuovo appuntamento.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:19:00 GMT)

Lisa Fusco/ La nomination pesa : sarà la prima eliminata? (Grande Fratello Vip 3) : Lisa Fusco , la soubrette napoletana si è messa subito in mostra per il suo carattere simpatico e solare. Dentro la Casa è già indispensabile e il pubblico la ama. (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:51:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 3 - anticipazioni : DIECI concorrenti in nomination! : Nel corso della prima diretta della terza edizione di GRANDE FRATELLO Vip, andata in onda ieri sera (24 settembre) su Canale 5, non sono mancate alcune sorprese: Ilary Blasi, dopo le dovute presentazioni, ha diviso i 18 concorrenti in due squadre per stabilire chi dovesse soggiornare nella casa lussuosa di Cinecittà e chi, invece, dovesse stare nella caverna (decisamente meno confortevole). La squadra rossa è stata così composta da Martina ...