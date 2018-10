Gf Vip 3 | Ivan Cattaneo si scusa per la frase choc | Sono stato frainteso

GF Vip 3 - seconda puntata : eliminata Lisa Fusco. Valerio - Elia - Ivan e Jane in nomination. Lory Del Santo entra in casa (ed è immune) : Grande Fratello Vip | La seconda puntata in diretta 21.34 | Si inizia subito nel vivo: i dieci concorrenti in nomination sono fuori dalla casa, tutti in fila davanti alla porta rossa. Buio e occhi di bue su di loro, Ilary Blasi dà il benvenuto, ed è sigla. Ilary lancia l'RVM che riassume i "temi caldi" della settimana: la simpatia tra Giulia Salemi e Monte, le frizioni tra la Marchela e la Giorgi e ovviamente Lory Del Santo.21.36 | "Sarà ...

GF Vip 3 nomination : Merola - Elia - Jane e Ivan Cattaneo al televoto | 1 ottobre : GF Vip 3 nomination 1 ottobre – Seconda puntata per il reality di Canale 5 e nuovo tour di voti. Chi riceverà la nomination? Lory Del Santo esclusa, che diventerà votabile solo dalla prossima settimana. Ecco nel dettaglio le nomination del GF Vip 3, segrete e palesi. Vanno al televoto: Ivan Cattaneo (3), Jane Alexander (2), Valerio Merola (2) e Elia Fongaro (2). GF Vip 3 nomination seconda puntata, 1 ottobre Ancora una volta la Casa è ...

GF Vip 3 nomination : Jane e Ivan Cattaneo al televoto | 1 ottobre : GF Vip 3 nomination 1 ottobre – Seconda puntata per il reality di Canale 5 e nuovo tour di voti. Chi riceverà la nomination? Lory Del Santo esclusa, che diventerà votabile solo dalla prossima settimana. Ecco nel dettaglio le nomination del GF Vip 3, segrete e palesi. Vanno al televoto: Ivan Cattaneo (3) e Jane Alexander (2). GF Vip 3 nomination seconda puntata, 1 ottobre Ancora una volta la Casa è stata divisa in due gruppi. Chi ha vissuto ...

Ivan Cattaneo/ Piange in diretta : "La frase choc? Mi sono espresso male - scusatemi" (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo si lascia andare a frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 e adesso rischia grosso. Sarà eliminato clamorosamente? (Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 01:00:00 GMT)

GF Vip : nessuna squalifica per Ivan Cattaneo dopo la frase sessista : Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip: nessuna espulsione per il cantante Ivan Cattaneo non è stato squalificato dopo che si è lasciato andare ad una considerazione aberrante sulle donne: “Rifiutare una donna è peggio che violentarla. Se la violenti almeno lei si sente oggetto di desiderio”. Un’affermazione che ha generato indignazione; parole forti che hanno lasciato attoniti i suoi inquilini della Caverna e il web ha già ha ...

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo chiede a Walter Nudo se Farebbe l’amore con lui : Ivan Cattaneo scatenatissimo al ‘Grande Fratello Vip’. Il cantautore e pittore, unico omosessuale dichiarato nella Casa, si è lasciato andare L'articolo Grande Fratello VIP: Ivan Cattaneo chiede a Walter Nudo se Farebbe l’amore con lui proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ivan Cattaneo - tra squalifica ed eliminazione / Barbara D'Urso dice la sua (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo si lascia andare a frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 e adesso rischia grosso. Sarà eliminato clamorosamente? (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:20:00 GMT)

Gf Vip 3 - Ivan Cattaneo a Walter Nudo : "Faresti l'amore con me?" : Ivan Cattaneo scatenato: unico gay dichiarato nella casa del Grande Fratello Vip 3, il cantante anni Ottanta sta corteggiando alcuni inquilini del reality show, non si capisce se per gioco o per davvero. Dapprima fu il turno di Francesco Monte: l'ex tronista di Uomini e Donne entrò nel mirino dell'artista, per poi rifiutare le sue avance. Cattaneo in quella fase è stato tranchant: "Allora lo fai solo per le telecamere, ha ragione Giulia ...

Ivan Cattaneo - il triste racconto al GF Vip : “A 12 anni dovevo diventare prete” : Ivan Cattaneo racconta un episodio doloroso del suo passato al Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo, come mostra il filmato in onda a Mattino 5, al Grande Fratello Vip si è lasciato andare a una confessione molto dolorosa del suo passato. La sua storia non è caratterizzata solo dal grande successo e dall’amore del pubblico, ma […] L'articolo Ivan Cattaneo, il triste racconto al GF Vip: “A 12 anni dovevo diventare prete” ...

IVAN CATTANEO - TRA SQUALIFICA ED ELIMINAZIONE / Le botte del padre "Fai l'uomo" (Grande Fratello Vip 2018) : IVAN CATTANEO si lascia andare a frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 e adesso rischia grosso. Sarà eliminato clamorosamente? (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Ivan Cattaneo - tra squalifica ed eliminazione / Dopo la frase sessista è a rischio (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo si lascia andare a frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 e adesso rischia grosso. Sarà eliminato clamorosamente? (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:00:00 GMT)

GFVip - Daniele Interrante contro Ivan Cattaneo a Domenica Live : ecco perché : ROMA - 'In questo Paese c'è un doppiopesismo. Appena una persona etero dice qualcosa su un omosessuale, si muovono tutti, perfino il ministro, quando però un omosessuale dichiarato dice una cosa ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini vicinA al bacio con Ivan - la frase di Sossio disgusta il pubblico : Valeria Marini sarebbe ormai vicinA al bacio con il tentatore Ivan . Tra le anticipazioni di Temptation Island Vip si vede la soubrette sempre più intima con il tentatore, da cui si lascia corteggiare ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini vicinA al bacio con Ivan - la frase di Sossio disgusta il pubblico : Valeria Marini sarebbe ormai vicinA al bacio con il tentatore Ivan . Tra le anticipazioni di Temptation Island Vip si vede la soubrette sempre più intima con il tentatore, da cui si lascia corteggiare ...