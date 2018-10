Gf Vip 3 | Enrico Silvestrin risponde alle accuse di omofobia | Non sono

Grande Fratello Vip 2018 - Enrico Silvestrin risponde alle accuse di omofobia : "Non sono omofobo" : L'attore e conduttore Enrico Silvestrin risponde alle accuse di omofobia scoppiate poco prima dell'inizio della sua avventura nella terza edizione del Grande Fratello Vip nate in seguito ad una diretta insieme ad un amico pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel video Silvestrin avrebbe detto ripetutamente la parola ‘ricc**one’, il che è apparso offensivo nei confronti degli omosessuali.Durante la seconda puntata del reality show di ...

Enrico Silvestrin parla del caso omofobia al Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip 3, Enrico Silvestrin: “Non sono omofobo, ma…” Al Grande Fratello Vip si è finalmente parlato con Enrico Silvestrin del chiacchierato caso di omofobia, scoppiato a poche ore dall’inizio del reality. Prima di chiedere al diretto interessato su che cosa pensasse delle parole dette durante la diretta Instagram condivisa sui social insieme ad un suo amico, Alfonso Signorini ha voluto commentare il caso, ...

Grande Fratello Vip - nervi tesi in casa : Enrico Silvestrin sbotta per un bicchiere d'olio. Ecco contro chi : Un mistero aleggia nella casa del Grande Fratello a tal punto da aver provocato l'ira di Enrico Silvestrin . Durante la preparazione del pranzo insieme a Maurizio Battista , il conduttore radiofonico ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin sbotta : attriti in casa tra i concorrenti : Enrico Silvestrin sbotta, al GF VIP anche l’olio diventa un problema Al Grande Fratello VIP Enrico Silvestrin ha sbottato. Non sarà di certo un argomento trattato nella ghiottissima puntata di stasera, non in modo approfondito almeno, ma le cose che si son dette e quanto accaduto dà un’idea di quello che potrebbe succedere nei prossimi […] L'articolo Grande Fratello VIP, Enrico Silvestrin sbotta: attriti in casa tra i ...

Enrico Silvestrin non sta bene al GF Vip : la confessione alla Salemi : GF Vip: Enrico Silvestrin confida a Giulia Salemi la sua sofferenza Questa sera, lunedì 1 ottobre, Ilary Blasi condurrà la seconda puntata del Grande Fratello Vip. È tempo di bilanci e previsioni nella Casa più spiata d’Italia, poichè in questi primi sette giorni sono nati molti contrasti, sfociati a volte in tensioni tra i concorrenti. A far fatica ad adattarsi sia alla Casa che ai suoi coinquilini è stato Enrico Silvestrin, in ...

Grande Fratello Vip - Silvestrin contro Merola : «E’ entrato Valerio Merola - è uscito Richard Benson». Enrico scatta al racconto della storia d’amore con Moana Pozzi : Enrico Silvestrin ha deciso: Valerio Merola è il peggiore dei concorrenti della casa agiata di Grande Fratello Vip 2018. L’ex veejay romano, durante un momento distensivo con Maurizio Battista, Fabio Basile, Lisa Fusco e la Marchesa Daniela Del Secco di Aragona, non ha usato mezzi termini per esprimere il suo pensiero sul “Merolone”, paragonando anche il suo percorso nel reality a quello di Elia Fongaro, altro concorrente a lui poco ...

Grande Fratello Vip 3 - Enrico Silvestrin : "Sono io l'alieno tra voi" : Nella casa del Grande Fratello Vip 3 c'è un "alieno": è Enrico Silvestrin, che dichiara a Giulia Salemi tutto il suo senso di estraneità in relazione al gruppo degli inquilini che animano la nuova edizione del reality show di Canale 5. Percependo distanza tra lo spirito con cui ha intrapreso l'avventura nel programma e quello degli altri, l'ex vj di MTV ha rivelato: Sono io l'alieno, non voi, ma lo dico senza snobismi. Silvestrin si è ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin : “Non arriviamo a domenica…” : Enrico Silvestrin preoccupato al GF Vip: ecco perchè La terza edizione del Grande Fratello Vip è iniziata Lunedì scorso. E ad aver già fatto molto discutere è stato Enrico Silvestrin per via di alcune sue uscite infelici sui gay. Cosa ha detto? L’uomo, pochi giorni prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, ha fatto una diretta instagram con un suo amico, rivelando che determinati cani sarebbero adatti solo ai gay. ...

GF Vip : Elia Fongaro nel mirino di Battista ed Enrico Silvestrin : Elia Fongaro al GF Vip: continuano le frecciatine di Battista e Silvestrin Elia Fongaro è finito nel mirino di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, in particolare di Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin. Da quando il comico Battista non ha gradito il fatto che l’ex velino di Striscia la Notizia non è riuscito a comprendere perfettamente una sua battuta, è stato definito saccente e presuntuoso. E proprio i suoi modi di fare sono ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin contro le delocalizzazioni : "La Rai deve lavorare in Italia" : Una vita tra Montecarlo e Sofia, dove Valerio Merola è diventata una star televisiva. Organizzatore e produttore di eventi per il piccolo schermo, il concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua nuova esperienza lavorativa ai suoi coinquilini.Durante la colazione, il conduttore 63enne ha elogiato la città bulgara, dove avrebbe trovato strutture e maestranze professionali e all’altezza della situazione.prosegui la letturaGrande ...

Lisa Fusco : "Enrico Silvestrin è omofobo"/ La sorella Anna la difende a Pomeriggio 5 (Grande Fratello Vip 3) : Lisa Fusco, la showgirl e ballerina di origini napoletane metterà sicuramente del brio nella nuova edizione del programma di Canale 5 grazie al suo carattere eccentrico (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:23:00 GMT)

“Vergognati!”. Primo scandalo al Grande Fratello Vip 3 : Enrico Silvestrin - frasi da censura. E Alfonso Signorini sorprende tutti : Primo scandalo al Grande Fratello Vip 3: il diretto interessato è Enrico Silvestrin. Il concorrente, noto per aver condotto il Festivalbar e aver preso parte in passato a fiction come ‘Distretto di polizia’, è stato pesantemente accusato da Lisa Fusco. L’inquilina della casa più spiata d’Italia, celebre per la sua spaccata in diretta televisiva che le costò carissimo, nella serata di ieri – in occasione della prima ...