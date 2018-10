Genoa | Piatek preso d’assalto | il patron Preziosi fa il punto della situazione

Genoa - Preziosi blinda Piatek : ... 'Parliamo di un calcio di quasi 30 anni fa - ha detto Preziosi alla Gazzetta dello Sport - diverso in tutti i suoi aspetti. I tempi sono cambiati, Forse con investimenti sostenuti ora pure noi ...

PIATEK DA RECORD : 8 GOL IN 6 PARTITE / Genoa - è l'anti-Cristiano Ronaldo per la classifica marcatori? : Genoa, Krysztof PIATEK da RECORD. Ultime notizie, il polacco non si ferma più e i top club europei sono sulle sue tracce: ecco i numeri da primato dell'ex KS Cracovia(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Genoa - Ballardini : 'Non mi aspettavo tutti questi punti - Piatek aiuta tutti. Non convinco Preziosi? Sarà geloso...' : Il tecnico del Genoa Davide Ballardini commenta a Sky Sport la vittoria di Frosinone: 'Se mi aspettavo questo avvio? Le premesse erano buone e già dal ritiro si intuiva che c'era la voglia di fare bene, ma non mi sarei aspettato di fare così tanti punti. ...

Piatek da record : Krysztof segna - Genoa vola/ Ultime notizie - non si ferma più : ecco i numeri da primato : Genoa, Krysztof Piatek da record. Ultime notizie, il polacco non si ferma più e i top club europei sono sulle sue tracce: ecco i numeri da primato dell'ex KS Cracovia(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:03:00 GMT)

Il Genoa vola - super Piatek! Zaza trascina il Torino - 2-0 Fiorentina : ROMA - Ci sono volute solo sette giornate per mettersi alle spalle Boniek e Glik: Krzysztof Piatek affonda il Frosinone con una doppietta e sale a quota otto reti in Serie A , uno in più di quanto ...

Frosinone-Genoa 1-2 : Piatek non si ferma più : Krzysztof Pi tek esulta dopo il secondo gol al Frosinone. ANSA Succede tutto nel primo tempo grazie alla forza e alla tecnica di Krzysztof Pi tek, uomo copertina della giornata. Doppietta per lui già ...

Piatek continua a bombardare : doppietta in Frosinone-Genoa [VIDEO] : Frosinone-Genoa, Piatek continua a far gol con continuità, il centravanti del Grifone sta impressionando la nostra Serie A Frosinone-Genoa si trova al momento all’intervallo sul punteggio di 1-2. Chi ha segnato per gli ospiti? Piatek, è ovvio. Il centravanti del Genoa sta continuando ad impressionare distruggendo qualsiasi difesa gli si pari davanti. Un bomber vero, capace di far gol in tutti i modi. Ecco di seguito il video della ...

Gol Piatek - il polacco del Genoa non si ferma più : doppietta anche contro il Frosinone [VIDEO] : Gol Piatek – Il centravanti del Genoa è inarrestabile: ottavo gol in sei partite (dodici in sette considerando anche il match di Coppa Italia). contro il Frosinone, infatti, è arrivata la seconda doppietta in campionato: Piatek in questo momento sembra in grado di trasformare in gol tutti i palloni che gli passano accanto. Ecco i due gol. L’ouverture du score de Piatek encore et toujours pour Genoa 0-1 ...

Juventus - primi contatti con il Genoa per Piatek : i bianconeri provano ad anticipare un’agguerrita concorrenza : Marotta e Paratici hanno già avviato i primi contatti con Preziosi, che spera in un’asta per incassare il più possibile da questa operazione Sei gol in cinque partite di serie A, sempre a segno senza soluzione di continuità. Krzysztof Piatek è senza dubbio l’uomo copertina di questo avvio di stagione, una partenza bruciante che ha già destato l’attenzione dei maggiori club europei, compresa anche la ...

Genoa - la Juve si fa già sotto per Piatek : avviati i contatti : Piatek- Un inizio di stagione esaltante e oltre ogni rosea aspettativa. Krzysztof Piatek ha sorpreso tutti in questa prima parte di campionato, tanto da catturare l’attenzione immediata della Juventus. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, e come evidenziato da “SportMediaset“, l’attaccante del Genoa sarebbe già rientrato nei radar della Vecchia Signora. Qualità tecnica, fisicità e ...

Genoa - rivelazione Piatek : ha i numeri di Sheva ed è già al top in Europa : Krzysztof Piatek, 23 anni. LaPresse Si pronuncia "Piontek", in polacco il suo cognome significa venerdì, e per i tifosi del Genoa è già il "Pistolero". Dopo cinque partite in Serie A, non ci sono più ...

Genoa - Piatek da record : il polacco segna ancora e Preziosi gongola : Ebbene sì, dopo aver eguagliato il record di Shevchenko risalente al 1999 con 5 gol in 4 partite, Piatek è riuscito a superarsi. Il centravanti del Genoa, infatti, con il gol di ieri sera al Chievo è arrivato a quota 6 in 5 gare, che diventano addirittura 10 se si considerasse anche l’esordio ufficiale nel match di Coppa Italia contro il Lecce. Numeri da Guinness dei primati, tenuto conto della giovane età del bomber polacco e del ...