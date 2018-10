Gemma Galgani sceglierà Marco o Rocco? Uomini e donne | i due tornano alla carica e lei

Uomini e donne - Gemma Galgani umiliata da Rocco : come passano la serata. E in studio - lui... Occhi lucidi : Finisce con Gemma Galgani con gli Occhi lucidi. Emozioni forti a Uomini e donne , durante le registrazioni dell'ultima puntata del Trono Over . Gemma e Rocco sono usciti ma secondo il blog ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e quel gesto verso Giorgio Manetti : la dama sorprende (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha davvero dimenticato Giorgio Manetti? I due hanno preso due strade differenti, ecco la dimostrazione(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina Cipollari contro Gemma Galgani : "Le interessa solo fare il suo show" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, in un'intervista a Sono, l'opinionista sbotta: "Si pone in maniera sbagliata"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 07:35:00 GMT)

“Mi hai seccato!!”. Tina Cipollari e Gemma Galgani - rissa dietro le quinte : panico a Uomini e Donne : Show a Uomini e Donne Trono Over oggi 25 settembre 2018. Maria De Filippi ha dovuto fare da ‘vigile’ per cercare di mantenere la calma in studio. La puntata è iniziata con Maria De Filippi costretta a ripartire raccontando della relazione tra ValenTina e David, finita sul nascere. Tra le lacrime di lei e la durezza di lui, Maria De Filippi si è concentrata sulle due grandi protagoniste del suo dating-show: Gemma Galgani e Tina ...

Gemma Galgani e Rocco / Il cavaliere va via - lei lo trattiene : interviene Maria De Filippi (Trono Over) : Gemma Galgani organizza una sorpresa per Rocco, raggiungendolo nel suo paese. Dopo gli iniziali problemi, lui ritorna nel Trono Over di Uomini e donne?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:42:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Lite tra Gemma e Tina : interviene Gianni Sperti e porta via la Galgani di peso! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi torna ad attaccare Gemma Galgani e promette scintille: "Non è sincera, non so quanto mi tratterrò!"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:22:00 GMT)

Gemma Galgani E ROCCO / Video - prima il bacio poi la delusione : storia al capolinea? (Trono Over) : GEMMA GALGANI organizza una sorpresa per ROCCO, raggiungendolo nel suo paese. Dopo gli iniziali problemi, lui ritorna nel Trono Over di Uomini e donne?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:42:00 GMT)

Uomini e Donne/ Barbara De Santi contro Gemma Galgani : "Non è sincera!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi torna ad attaccare Gemma Galgani e promette scintille: "Non è sincera, non so quanto mi tratterrò!"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Gemma Galgani e Rocco / Video - scatta il bacio a Uomini e donne : Tina senza parole (Trono Over) : Gemma Galgani organizza una sorpresa per Rocco, raggiungendolo nel suo paese. Dopo gli iniziali problemi, lui ritorna nel Trono Over di Uomini e donne?(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:10:00 GMT)

GF Vip 3 : chi è Maurizio Battista - il preferito di Gemma Galgani : Gemma Galgani ne è certa: nella casa del Grande Fratello Vip 3 farà il tifo per Maurizio Battista. La dama del trono over ha espresso la sua preferenza su Instagram, pubblicando alcuni video e foto realizzati durante una cena con il comico romano. In una clip, che ha ottenuto moltissimi Like, Gemma svela di essere a casa di Maurizio Battista insieme ad Antonio Jorio, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, la sua compagna. Con loro ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ha trovato l'amore? L'augurio di un ex tronista (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani contesa tra tre cavalieri: Rocco, Marco e Giorgio. Arriva L'augurio di Claudio Sona per la dama...(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Over : Gemma Galgani e il gesto clamoroso di Rocco. Poi arriva Giorgio... : La protagonista indiscussa della registrazione di Uomini e Donne di ieri, giovedì 21 settembre, non poteva che essere Gemma Galgani . La dama torinese è stata al centro di una contesa tra i suoi due ...

Gemma Galgani E ROCCO / Video - ballano "Paradise" a Uomini e Donne : "Non sapevo si muovesse così!" : GEMMA GALGANI e ROCCO, ballo romantico nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari stuzzica ma le cose prenderanno una brutta piega prossimamente...(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani contesa tra Rocco e Marco : scottanti rivelazioni (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani contesa tra Marco Cappagli e Rocco? Intanto David fa breccia nei cuori di tutte le dame del parterre...(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 07:35:00 GMT)