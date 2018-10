Gb | ' Ue come Unione Sovietica' | bufera su segretario Foreign Office

Paolo Savona - svelato il 'piano C' : panico a Bruxelles - come vuole ribaltare l'Unione europea : Un documento per ribaltare l' Unione europa . Il ministro degli Affari europei Paolo Savona ha pronto il suo 'piano C', che a Bruxelles forse vedranno tanto minaccioso come il suo famigerato 'piano B',...

L’Unione Europea studia come tassare i colossi dell’industria digitale : I Paesi dell'Unione Europea discuteranno questa settimana una serie di proposte per adottare una tassa sul fatturato digitale entro la fine del 2018 L'articolo L’Unione Europea studia come tassare i colossi dell’industria digitale proviene da TuttoAndroid.

MotoGp - Gp di Silverstone cancellato – A tutto Ezpeleta - dal lunedì ‘bocciato’ alla riunione a sorpresa : “ecco come è andata” : Le verità di Carmelo Ezpeleta dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna: il numero 1 della Dorna dice la sua dopo quanto accaduto domenica a Silverstone Domenica caotica a Silverstone: dopo le quarte prove libere del Gp della Gran Bretagna, di sabato scorso, durante le quali Tito Rabat è stato protagonista di un incidente causato dalle condizioni critiche dell’asfalto, che gli ha causato una tripla frattura alla gamba, i ...

Fano - Riunione Tecnica della Maschile. Bruno Grandi : 'Con capitani vincenti come Allievi nulla è impossibile' : Con un tale patrimonio esperienziale e il palmares dei nostri capitani vincenti, che, come Emanuela Maccarani ed Enrico Casella, ci invidia il Mondo intero, la Sezione maschile è pronta ad affrontare ...

In una riunione con Steve Jobs è nato il Wi-Fi come lo conosciamo oggi - : Steve Jobs salì sul palco del MacWorld di New York il 21 luglio del 1999 e con uno dei suoi colpi da maestro mostrò al mondo il primo computer portatile con connessione wireless. La folla dei ...

Rai - Laganà non passa come presidente : due consiglieri lasciano riunione in segno di dissenso. Cda rinvia la decisione : Alla fine hanno scelto di non decidere. O meglio: non hanno potuto decidere per mancanza di una maggioranza che indicasse un nuovo presidente della Rai. Il consiglio di amministrazione di viale Mazzini ha discusso nuovamente la situazione venutasi a creare dopo il voto contrario della Commissione parlamentare di Vigilanza alla ratifica necessaria – e vincolante – dell’elezione da parte dello stesso cda di Marcello Foa. Solo ...