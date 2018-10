Gas e luce | scatta l’aumento

Luce e Gas - da oggi le bollette "schizzano alle stelle" : i motivi degli aumenti : Scatterà da oggi la stangata sulle bollette gas e Luce, come ampiamente preannunciato qualche giorno fa dall'Autorità di...

Renzi duro : 'Di Maio incompetente : da lunedì aumentano luce e Gas - manovra è testacoda' : Matteo Renzi non entra nel filone di Pd che in qualche modo ha avuto qualche parola d'apprezzamento per la manovra del Governo. Tra questi, ad esempio, c'è il Governatore della Puglia Michele Emiliano, ma non c'è lui. [VIDEO] L'ex Sindaco di Firenze, come spesso gli accade, attacca duramente l'operato dell'esecutivo targato Lega-Movimento Cinque Stelle e non disdegna di usare parole dure nei confronti del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Un ...

Bollette luce e Gas - stangata da ottobre : incrementi rispettivamente del 7 - 6% e del 6 - 1% : Nuove pessime notizie in arrivo per i consumatori italiani. A partire dal primo ottobre 2018 infatti sono previsti una serie di rincari per le Bollette di luce e gas, con una maggiorazione di circa il 7,6 percento per l'elettricita' e del 6,1 percento per la fornitura del gas. Se si osserva l'andamento da inizio anno, sino al termine del 2018 gli italiani si ritrovano a pagare in media 552 euro per la luce, ovvero circa 32 euro in più rispetto ...

Aumentano le bollette di luce e Gas da ottobre - secondo il Codacons si sta esagerando : Da ottobre 2018 la bolletta della luce costera' il 7,6% in più, ossia aumentera' di 32 euro per l’anno in corso, mentre quella del gas costera' il 6,1% in più, pari a 61 euro. Solamente due mesi fa erano scattati aumenti dell’8,2% per il gas e del 6,5% per la luce, a causa della crescita del prezzo delle materie prime e dei permessi per l’emissione di anidride carbonica. Aumentano i prezzi delle bollette da ottobre Un nuovo aumento delle ...

Materie prime aumentano - stangata su luce e Gas : Volano i prezzi di gas e carbone, si impennano le quotazioni dei permessi di emissione della Co2, si fermano le centrali nucleari in Francia: risultato, una stangata sulle tariffe di luce e gas a ...

In arrivo aumenti su Gas e luce - bollette più care dall'1 ottobre - : L'Autorità per l'energia ha stabilito per l'elettricità un aumento del 7,6% e per il metano del 6,1%: ogni famiglia nel 2018 spenderà in media 552 euro per la luce e 1.096 per il gas. Tra le cause i ...

Perché fino a Natale le bollette di luce e Gas costeranno 90 euro in più : Un gasdotto Nei prossimi tre mesi i consumatori troveranno altri aumenti significativi nelle bollette dell’elettricità e del gas. Questa situazione riguarda anche altri Paesi europei in cui le autorità stanno monitorando le dinamiche del mercato. In Italia si stimano aumenti del 7,6% nella bolletta dell’elettricità e di 6,1% per quelle del gas. Le cause dei rincari sono da individuare soprattutto nell’aumento del costo delle materie prime, fa ...

Energia - da ottobre tariffe luce e Gas in aumento : Stangata in arrivo per i consumatori italiani, con le tariffe di luce e gas pronte a salire nei prossimi mesi . Infatti dal prossimo primo ottobre, le bollette di Energia e gas subiranno dei rincari ...

BOLLETTE LUCE E Gas/ Aumenti delle tariffe fino al 7 - 6% al via da ottobre : Aumento BOLLETTE gas e LUCE. Da ottobre rincari per l'elettricità a causa dell'aumento del prezzo del petrolio. Tutto questo nonostante il rinvio degli oneri da parte dell'Arera(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Stangata Luce e Gas : dal 1° ottobre nuovi aumenti in bolletta : Nuova Stangata in arrivo per le famiglie italiane: dal 1° ottobre 2018 arrivano nuovi aumenti sulle bollette Luce e Gas. L’energia elettrica costerà il 7,6 per cento in più e il Gas il 6,1 per cento in più rispetto al terzo trimestre del 2018, che comunque un aumento lo aveva già visto. Cosa significa? Semplicemente che le bollette saranno più care e l’anno si concluderà con una spesa di 552 euro per la Luce e 1.096 euro per il gas. Facendo i ...

Energia - sarà stangata sulle bollette luce e Gas : aumenti fino al 7 - 6% : Nuova stangata per i consumatori italiani sulle tariffe di gas e luce. Dal primo ottobre si registrerà un incremento del 7,6% per l'Energia elettrica, +1,5 cent per kWh, e del 6,1% per il gas naturale,...

Luce e Gas - a ottobre nuovi aumenti : energia elettrica costerà il 7 - 6 in più : ROMA Nuova stangata in arrivo per le bollette di Luce e gas: dal primo ottobre prossimo scatteranno rincari del 7,6% per l'energia elettrica , pari +1,5 centeuro/kWh, e del 6,1% per il gas naturale , ...

Bollette - dal 1 ottobre arriva la stangata su luce e Gas : quanto paghiamo in più : Nuovi rincari in arrivo per le Bollette delle famiglie italiane. Da lunedì prossimo 1 ottobre è previsto un incremento del 7,6% per l'energia elettrica, +1,5 cent/kWh, e del 6,1% per il gas naturale, +...

Da ottobre luce +7 - 6% e Gas +6 - 1% : Rincari in arrivo per le bollette di luce e gas . Pur in presenza del blocco degli oneri generali elettrici, annuncia l'autorità per l'energia , Arera, , dal ottobre la spesa per l'energia per la ...