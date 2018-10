Gary Barlow | «La morte di mia figlia | il momento più difficile»

vanityfair

(Di lunedì 1 ottobre 2018)SuaPoppy avrebbe festeggiato il compleanno lo scorso 4 agosto, ma l’ultimogenita di, storico cantante dei Take That, quel giorno di sei anni fa aveva respirato solo per poco tempo, dopo una nascita prematura, all’ottavo mese di gravidanza. Il musicista e la moglie Dawn Andrews non hanno mai amato parlare di quei giorni di dolore, almeno fino ad ora, quandoper la prima volta ha deciso di farlo in maniera diretta, complice l’uscita della sua autobiografia, A Better Me, il prossimo 4 ottobre. https://www.instagram.com/p/BoYsAx2A_eT/?hl=it&taken-by=official«Quando è nata è stato come se una luce fosse entrata nella stanza. È stato bello, stupendo, l’abbiamo coccolata e abbiamo scattato foto. È stata una delle ore migliori della mia vita, vissuta nel mezzo delpiù...