Frosinone | Stirpe conferma Longo e manda tutti in ritiro

Serie A Frosinone - Stirpe : «La responsabilità è solo mia» : Frosinone - Sul sito ufficiale del Frosinone è apparsa la lettera ai tifosi del presidente dei giallazzurri, Maurizio Stirpe . Il numero uno della società, si addossa sostanzialmente la responsabilità ...

Frosinone - Stirpe : 'Di Francesco senza colpe - alla Roma ruberei Dzeko' : Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista della trasferta di stasera con la Roma: 'Il cuore è diviso a metà, ma per 90 minuti tiferò solo Frosinone. Abbiamo bisogno di punti e vogliamo dimostrare, come con la Juve, di non ...

Stirpe : 'Tempo a Eusebio - non è colpa sua. Dzeko? Lo vorrei nel Frosinone' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Sfida speciale stasera per Maurizio Stirpe , presidente del Frosinone e dichiarato tifoso della Roma. Emozionato? Il cuore è diviso a metà, ma per 90 minuti tiferò solo ...

La Sampdoria passeggia sul Frosinone : netto 0-5 al Benito Stirpe : La Sampdoria di Marco Giampaolo vince in scioltezza e per 5-0 sul campo del Frosinone di Moreno Longo grazie alle reti di Fabio Quagliarella, siglata nel primo tempo, e a quelle di Gianluca Caprari, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Sampdoria 0-5 - disfatta dei ciociari allo Stirpe e dominio dei doriani : E’ notte fonda per il Frosinone di Moreno Longo nell’anticipo serale del “Benito Stirpe” contro la Sampdoria, valido per la quarta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I ciociari sono stati piegati 5-0 dai doriani tra le mura amiche in un incontro dominato dagli ospiti. Le reti sono state siglate da Quagliarella al 10′, Caprari al 47′, Defrel al 54′, Kownacki al 83′ su rigore e ...

Pokerissimo Sampdoria - Frosinone annichilito allo Stirpe : Defrel non si ferma più : I doriani passano 5-0 in trasferta contro il Frosinone, costretto ad arrendersi alla doppietta di Defrel e ai gol di Quagliarella, Caprari e Kownacki La Sampdoria continua a macinare vittorie e gol, questa volta è il Frosinone a farne le spese, subendo cinque reti dagli indiavolati giocatori blucerchiati. Fabrizio Corradetti/LaPresse allo Stirpe finisco 0-5 per gli uomini di Giampaolo, che non lasciano scampo ai malcapitati avversari, ...