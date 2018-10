Frosinone-Genoa 1-2 | gli highlights della partita

Frosinone-Genoa - finisce 1-2 | : Con le reti di Piatek i rossoblù spezzano la serie nera di sette sconfitte consecutive fuori dal Ferraris

Frosinone - Genoa : il tabellino completo della gara : L'esultanza di tutto il Genoa per la vittoria contro il Frosinone. Ansa Frosinone- Genoa-, 0-2,, 1-2, marcatori - Pi tek, G, al 33' e al 36'; Ciano, F, su rigore al 41' Frosinone, 3-4-2-1, - ...

Highlights e pagelle Frosinone-Genoa 1-2 : Piaket non si ferma più : Frosinone-Genoa, LA CRONACA- 8 gol in 7 partite, un avvio di stagione clamoroso, un primato nella classifica marcatori a dir poco inaspettato. Krzysztof Piaket non si ferma più e timbra il cartellino per la settima partita consecutiva in campionato. Sempre in gol l’attaccante di Ballardini in questo avvio di stagione, reti che hanno piazzato il […] L'articolo Highlights e pagelle Frosinone-Genoa 1-2: Piaket non si ferma più proviene ...

Frosinone-Genoa 1-2 : Piatek non si ferma più : Krzysztof Pi tek esulta dopo il secondo gol al Frosinone. ANSA Succede tutto nel primo tempo grazie alla forza e alla tecnica di Krzysztof Pi tek, uomo copertina della giornata. Doppietta per lui già ...

Frosinone-Genoa 1-2 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Frosinone-Genoa, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Frosinone - Genoa 1-2 LIVE : cronaca e risultato in tempo reale : formazioni ufficiali cronaca minuto per minuto risultato PARZIALE 1-2 , 1' T, 1' tempo 41' CIANOO!!! ACCORCIA LE DISTANZE IL Frosinone!!! dal dischetto calcia rasoterra alla

