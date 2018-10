Francesco Monte parla dell' Isola dei Famosi e degli spacciatori | ecco cosa rivela al GF

Francesco Monte : 'La droga in Honduras? Ho avuto paura' : Partecipare al Gf VIP per Francesco Monte significa non solo avere una seconda possibilità per tornare in TV con un'identità più riconoscibile e non solo come ex fidanzato di... o ex tronista di... Il ...

Eva Henger : "Nessun rancore verso Francesco Monte" : In merito alla contestatissima partecipazione di Francesco Monte al GF Vip, scende in campo anche Eva Henge r. Tra i due non scorre buon sangue dato che, l'ex moglie di Schicchi, è stata l'artefice ...

GIULIA SALEMI/ Video - c'è del tenero con Francesco Monte (Grande Fratello Vip 2018) : Video, GIULIA SALEMI si divide al Grande Fratello Vip 2018 tra due amori: da una parte Francesco Monte e dall'altra Elia: chi dei due cederà per primo alla bella?(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:00:00 GMT)

Martina Hamdy - sarà eliminata?/ Per Francesco Monte la più bella della Casa ma... (Grande Fratello Vip 2018) : Martina Hamdy non solo è entrata nelle case degli italiani grazie alle previsioni del meteo, ma anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2018(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 06:30:00 GMT)

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : ecco cosa ne pensa Eva Henger : Eva Henger: le parole su Francesco Monte al Grande Fratello Vip Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte dopo il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. L’ucraina è stata invitata a Domenica Live per commentare la partecipazione del tarantino alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Partecipazione che arriva proprio in seguito all’esperienza mancata […] L'articolo Francesco Monte al Grande Fratello Vip: ...

Grande Fratello Vip 3 - Eva Henger : "Francesco Monte al GF Vip? Quando i miei figli sbagliano - li metto in punizione - non li premio" : Eva Henger ha presenziato al dibattito dedicato al Grande Fratello Vip 3 che si è svolto durante la puntata odierna di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5.La showgirl ungherese, ovviamente, ha parlato di Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne, concorrente della terza edizione del GF Vip, con cui la Henger diede vita al famigerato Canna-gate ai tempi della scorsa edizione de L'Isola dei ...

Francesco Monte uno stratega? Parla Eva Henger a Domenica Live : Domenica Live: Eva Henger torna a Parlare di Francesco Monte Francesco Monte è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di questa terza edizione del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, Barbara d’Urso non poteva non Parlare di lui nel nuovo appuntamento di Domenica Live. O meglio: ha lasciato che Eva Henger tornasse a Parlare di lui, dopo lo scandalo legato al canna – gate che li ha visti protagonisti. Secondo ...

Uomini e donne - Mara Fasone e l'accusa imbarazzante su Francesco Monte. Interviene Maria De Filippi : 'È vero' : Altra bomba a Uomini e donne : è vero, Mara Fasone aveva corteggiato anni fa Francesco Monte nello stesso programma. Dopo giorni di imbarazzato silenzio, è stata Maria De Filippi a intervenire durante ...

Francesco Monte/ Torna a galla la droga : “Mi sono cag*to addosso perché ho visto due…” (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte nella Casa del Grande Fratello Vip, spesso tira in ballo argomenti del passato. Dalla ex fidanzata Cecilia Rodriguez all’Honduras e il famoso “canna-gate”.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:31:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Incomprensioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi : "Mi viene il vomito!" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: prime Incomprensioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L'influencer sbotta contro le forzature degli inquilini...(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 05:30:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Mara e Francesco Monte - Maria De Filippi difende la tronista : Uomini e Donne anticipazioni, la nuova tronista Mara Fasone ha corteggiato Francesco Monte: Maria De Filippi conferma Sì, è tutto vero: Mara Fasone ha corteggiato Francesco Monte a Uomini e Donne. La nuova tronista del Trono Classico lo ha confermato nell’ultima registrazione del programma. Da settimane circolava una foto della ragazza alla corte del bel […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Mara e Francesco Monte, Maria De ...

GF Vip : per Battista e Silvestrin - Francesco Monte finge con Giulia Salemi. Leggi le loro parole : Grande Fratello Vip: Francesco Monte sta fingendo con Giulia Salemi? Per Battista e Silvestrin si tratta di una tattica Si L'articolo GF Vip: per Battista e Silvestrin, Francesco Monte finge con Giulia Salemi. Leggi le loro parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : la richiesta gay a Francesco Monte e Walter Nudo : Tra i 'vip' della terza edizione del Grande Fratello, oltre alle docce di Walter Nudo e Francesco Monte e ai flirt attribuiti a Silvia Provvedi, chi spicca per gesti e commenti ambigui è Ivan Cattaneo ...

“Non dovevo!”. Giulia Salemi - confessione choc al Grande Fratello Vip. E Francesco Monte la fa infuriare : Giorno cinque di Grande Fratello Vip 3 e arrivano le prime lacrime e crisi isteriche. Protagonista Giulia Salemi. La ‘smutandata’ del Festival di Venezia del 2016 è rimasta malissimo per un gesto commesso da Francesco Monte. Giulia Salemi sembra aver messo nel mirino l’ex di Cecilia Rodriguez tant’è che la prima sera gli ha confessato che da adolescente era innamorata di lui; ma il modello pugliese non ricambia le ...