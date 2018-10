Francesco Molinari Video | il golfista torinese nella leggenda | vince la Ryder Cup con un

Francesco Molinari - lo sportivo del momento : Negli ultimi mesi il golfista italiano è stato uno dei migliori al mondo: domenica ha portato l'Europa alla vittoria nella Ryder Cup al termine di un torneo perfetto The post Francesco Molinari, lo sportivo del momento appeared first on Il Post.

Ryder Cup 2018 : le pagelle. Francesco Molinari mostruoso - ma un po’ tutta l’Europa è andata bene. Decisamente male il Team USA : Si è conclusa col netto successo dell’Europa la Ryder Cup 2018. Il 17,5-10,5 con cui la squadra del Vecchio Continente ha nettamente superato gli USA ha un volto principale, quello di un Francesco Molinari diventato anche in questi tre giorni protagonista di rilievo del golf mondiale. Andiamo, però, a dare alcuni voti alla Ryder dei giocatori di Europa e Stati Uniti. EUROPA Francesco Molinari – 10. Cos’altro si può dare a un ...

Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari imprime la sua impronta nella leggenda e guida alla vittoria un’Europa straripante : Francesco Molinari è nella storia del golf. Questo è lo straordinario riscontro della Ryder Cup 2018, che ha arriso all’Europa ma soprattutto ha costituito un punto di svolta per la carriera di un atleta che entra di diritto nella leggenda della competizione più affascinante, realizzando un record praticamente imbattibile. Molinari ha vinto tutti e 5 gli incontri che ha disputato sul par 72 del Le Golf National di ...

Ryder Cup 2018 - Francesco Molinari e il coro virale : 'Moli - Moli'. VIDEO : Vincere una Ryder Cup proitetta di diritto nel gotha del golf. Una vittoria che vale per la vita e nobilita fino all'inverosimile il palmeres di un golfista. Farlo da protagonisti assoluti, riuscire ...

Golf – Ryder Cup 2018 - Francesco Molinari ‘fuori di testa’ dopo il successo dell’Europa : “sensazione surreale” : Francesco Molinari autore del successo dell’Europa sugli Usa alla Ryder Cup 2018 commenta la sua prestazione e quella dei suoi colleghi La Ryder Cup va all’Europa, che guidata da Francesco Molinari si aggiudica l’edizione 2018 dell’importante competizione Golfistica. Sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, la formazione del nostro continente ha surclassato gli USA, terminando la gara sul ...

Ryder Cup 2018 : Europa in trionfo - USA demoliti! Francesco Molinari completa la cinquina - è nella leggenda! : ... mentre l'inglese Ian Poulter si è confermato una sentenza nei match singoli e ha impartito una lezione a Dustin Johnson , numero 1 al mondo fino al mese scorso. Agli USA non è bastata la prova d'...

Ryder Cup 2018 - la gioia di Francesco Molinari : “Sensazione surreale - ringrazio la squadra e la mia famiglia” : L’eroe della Ryder Cup 2018 è Francesco Molinari. Con 5 vittorie in 5 incontri, Chicco ha realizzato il record assoluto per un atleta del Vecchio Continente nella storica competizione che ogni due anni dal 1927 vede sfidarsi i migliori giocatori di Europa e USA. Molinari si è preso la scena con una prestazione superba, realizzando il punto decisivo contro Phil Mickelson, dopo aver schiantato in tre occasioni Tiger Woods e aver prevalso nei ...

Ryder Cup 2018 : Europa in trionfo - USA demoliti! Francesco Molinari completa la cinquina - è nella leggenda! : Europa in trionfo, Francesco Molinari da record. Il team del Vecchio Continente ha vinto la Ryder Cup 2018, suggellando un autentico dominio andato in scena sin dal primo giorno della competizione che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo nei pressi di Parigi. A realizzare il punto decisivo è stato Francesco Molinari, che si è tolto la soddisfazione di battere il veterano Phil Mickelson ...

Ryder Cup 2018 : Europa ad un passo dal trionfo. Francesco Molinari contro Phil Mickelson per completare la cinquina di vittorie : Uno strepitoso Francesco Molinari si candida a diventare l’eroe della Ryder Cup 2018, che oggi si appresta a vivere le ultime palpitanti emozioni sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo nei pressi di Parigi. Il fuoriclasse italiano ha vinto tutti e 4 gli incontri a cui ha preso parte in coppia con l’inglese Tommy Fleetwood, battendo per tre volte Tiger Woods e imponendo la sua legge sul prato ...

Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood argomento numero uno di tutte le dichiarazioni : Gli uomini da quattro punti su quattro, Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, sono ormai sulla bocca di tutti a Parigi e dintorni. Hanno fatto impazzire i presenti al Le Golf National, hanno creato un’aura senza precedenti attorno a loro. Domani scenderanno in campo separatamente, ognuno per l’obiettivo di uno spaziale 5/5, ma intanto tutti parlano di loro. Per cominciare, però, il primo a non voler parlare di sé stesso è proprio ...